Frauenfußball SV Niederhof will vorn mitmischen

Frauenfußball: In seinem dritten Landesliga-Jahr zählt das Team von Trainer Roger Küpfer zweifellos zum Kreis der Titelfavoriten. Fünf neue Spielerinnen verstärken den Kader

Frauenfußball-Landesliga: – Drei, zwei – eins? Die Fußballerinnen des SV Niederhof stehen vor ihrer dritten Saison in der Landesliga und zählen allein schon wegen ihrer bisherigen Platzierungen zum Kreis der Favoriten: „Wir wissen, was wir können und wollen um die Meisterschaft mitspielen“, gibt sich Sportchef Julius-Peter Langer allerdings moderat und noch zurückhaltender äußert sich Trainer Roger Küpfer, der das Team nach dem Aufstieg 2015 übernommen hat: „Ein Platz unter den besten Fünf ist das Ziel.“

Der SV Niederhof tut gut daran, keine dicken Pflöcke einzustecken: „In so einer Saison kann unheimlich viel passieren. Ein Meistertitel ist kein Selbstläufer“, weiß Langer aus langjähriger Erfahrung: „In der vergangenen Spielzeit hatten wir in der Vorrunde nicht alle Spielerinnen zur Verfügung und prompt gaben wir unnötig einige Punkte ab.“ So kamen die Niederhoferinnen beispielsweise von der Fahrt zum späterem Absteiger FC Furtwangen mit einem 1:1 nach Hause. Nach der Winterpause waren mehr Spielerinnen an Bord und schon eroberte der SV Niederhof die Spitze der Rückrunden-Tabelle.

Welche Qualität in der Mannschaft von Roger Küpfer steckt, zeigte sich vor allem gegen den Meister SG Bad Dürrheim. Beide Spiele gegen den in die Verbandsliga durchmarschierten Neuling gingen zu Gunsten des SV Niederhof aus. So gelang der Elf von der Baar wie schon 2015 dem FC Hauingen der Sprung aus der Bezirksliga in die Verbandsliga. „Ich hoffe, dass es in dieser Saison eine in der Liga etablierte Mannschaft schafft“, schmunzelt Langer vor der Auftaktpartie, am Samstag um 16 Uhr, beim SV Deggenhausertal.

Um ganz vorn dabei zu sein, braucht es einen breiten Kader: „Wir brauchen mehr Qualität auf der Reservebank“, lautet Langers Erkenntnis aus den vergangenen beiden Spielzeiten und freut sich entsprechend über Zuwachs für das Trainerteam Roger Küpfer und Steffi Weber. Denen stehen in der Betreuung zusätzlich Sandra Klein, Julia Albiez und Laura Ebner zur Seite. Aus dem bisherigen Kader stehen die Studentinnen Maja und Lena Meister sowie Carlotta Engel und Elena Schlipphack vorerst nicht zur Verfügung. Entsprechend muss das Team umgebaut werden, was sich beim 2:0 im Pokalspiel gegen den SV Litzelstetten in fehlendem Spielfluss und Abstimmung deutlich machte.

Zwei der fünf Neuzugänge des SV Niederhof kommen aus dem Nachwuchs des ESV Waldshut. Bis Mai spielten Nadine Feger und Jael Gassmann im Oberliga-Team von Trainer Sven Rapp. Sarina Jehle aus Oberhof wechselte von Eintracht Wihl zum SV Niederhof und Lea Schmidt spielte zuletzt für den Bezirksligisten SV Todtnau. Aus dem eigenen Nachwuchs rückt Lena Albiez in den Aktivkader.

Diesen eigenen Nachwuchs pflegt der SV Niederhof in Kooperation mit dem SV Hänner, der die B-Juniorinnen betreut, sowie den Clubs aus Binzgen, Rotzel und Luttingen. Langer selbst trainiert die C-Juniorinnen, die im vergangenen Spieljahr einen Kader von rund 20 Mädchen hatten: „Sechs Spielerinnen rückten in die B-Juniorinnen auf“, so Langer, der dringend einen geeigneten Trainer sucht: „Mir wird es doch etwas zuviel.“