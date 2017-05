Regionalsport Hochrhein SV Niederhof will den Meister ärgern

Frauenfußball: Landesliga-Spitzenspiel für die Küpfer-Elf bei der SG Oberbaldingen/Bad Dürrheim. Aufsteiger SV Nollingen erwartet zum Ausklang den TSV Aach-Linz. FC Hochrhein möchte zum Saisonausklang der Verbandsliga beim FC Denzlingen siegen.

Frauenfußball-Verbandsliga: (neu) Saisonfinale für den FC Hochrhein – der Aufsteiger kann beim FC Denzlingen eine tolle Premierensaison in der Verbandsliga mit einem Sieg krönen. "Wir haben einen positiven Lauf und wollen am Sonntag noch einmal etwas mitnehmen. Die Saison ist bis jetzt k´ja schon überragend gelaufen", sagt FCH-Trainer Mike Stark. Ob er das Team auch in der neuen Runde trainiert, ist bis dato offen. Auf jeden Fall will der FC Hochrhein den Schwung aus den vergangenen beiden Spielen mit nach Denzlingen nehmen.

In zwei Partien gelangen Starks Elf elf Tore. Im Hinspiel gab's auf eigenem Platz eine 2:3-Niederlage. Das ist für den Neuling Motivation genug, um diesmal das Ergebnis zu drehen. Der FCH kann, wenn es optimal löuft, sogar noch auf Platz drei vorrücken. Falls dies gelänge, wäre das ein toller Abschluss, mit dem die kühnsten Optimisten beim FCH nicht gerechnet hatten. Der FC Hochrhein kann fast in Bestbesetzung beim FC Denzlingen antreten.

Landesliga: – Zum Saisonfinale gibt's für den SV Niederhof noch einmal eine schöne Partie. Die Elf von Trainer Roger Küpfer fährt zum Spitzenspiel zur SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen. Den Niederhoferinnen gelang es in der Hinrunde beim 2:1 als einziges Team, den Spitzenreiter zu besiegen. Sie wollen den Schwarzwälderinnen die Meisterfeier etwas verderben und eine klasse Saison krönen.

Der SV Nollingen verabschiedet sich mit einem Heimspiel in die Sommerpause. Zum Abschluss einer Runde mit Höhen, Tiefen und viel Verletzungspech soll noch einmal ein Sieg her. Zu Gast ist der TSV Aach-Linz.