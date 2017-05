Frauenfußball SV Niederhof will Platz zwei zurück

SV Niederhof will Platz zwei zurück

Frauenfußball: Landesligisten stehen vor einer "Englischen Woche". Verbandsligist FC Hochrhein vor letztem Heimspiel der Saison gegen Regionalliga-Reserve des Hegauer FV

Frauenfußball-Verbandsliga: (neu) Noch zwei Spiele, dann kann der FC Hochrhein seine erste Verbandsligarunde erfolgreich abschließen. Natürlich wollen Trainer Mike Stark und seine Elf noch die bestmögliche Ausbeute erzielen. Nach dem grandiosen 6:1 beim ESV Freiburg dürfte der FCH mit viele Selbstvertrauen ins letzte Heimspiel der Runde gegen die Regionalliga-Reserve des Hegauer FV gehen.

Wenn alles gut läuft, kann der FC Hochrhein noch auf Platz drei klettern. Dafür sind zwei Siege nötig. Die Aufgabe gegen die Gäste aus dem Hegau ist jedoch schwer. Im Hinspiel verlor der FCH mit 1:2. Zudem unterliegt Starks Elf einigen Formschwankungen. Auch zu Hause sind sie keine Bank mehr. Sie muss hundert Prozent geben, um zu gewinnen.

Landesliga: – Der SV Niederhof und SV Nollingen stehen vor einer so genannten "Englischen Woche" und bestreiten innerhalb acht Tagen drei Spiele. Der SV Niederhof tritt gegen den SV Titisee und der SV Nollingen beim FC Furtwangen an. Für den Vatertag sind die Nachholspiele gegen den FC Furtwangen und FV Marbach angesetzt, ehe am nächsten Wochenende das Saisonfinale terminiert ist.

Platz zwei ist das Maß der Dinge für den SV Niederhof. Mit einem Spiel weniger ist das Team von Roger Küpfer kurzfristig auf Platz drei hinter den SV Deggenhaustertal abgerutscht. Gegen den SV Titisee soll ein Sieg her, um gute Voraussetzungen für die letzten Spiele zu schaffen. Das Bonbon gibt’s zum Schluss beim Spitzenreiter SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen.

Gelassen kann der SV Nollingen zum Tabellennachbarn FC Furtwangen fahren. Absteigen können die Nollingerinnen nicht mehr. Der Vorsprung auf den Gegner beträgt sichere elf Punkte. Mit einem Sieg will das Team von Trainer Bernd Güdemann seine Auswärtsbilanz verbessern. Allerdings müssen die Nollingerinnen ihre Chancen besser verwerten als zuletzt.