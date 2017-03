Regionalsport Hochrhein SV Niederhof sieht sich nicht als Favorit im Derby

Frauenfußball: Landesliga-Aufsteiger SV Nollingen hat im Hochrhein-Duell die schlechteren Karten. In der Verbandsliga hat der FC Hochrhein den Tabellenführer FC Freiburg-St. Georgen zu Gast

Frauenfußball-Verbandsliga: (neu) Nach der Pflicht folgt die Kür. Nach dem wichtigen Auftaktsieg in die Frühjahrsserie gegen die SF Neukirch hat der FC Hochrhein den Tabellenführer FC Freiburg-St. Georgen zu Gast. Trainer Mike Stark rechnet sich gegen den Favoriten vornweg erst einmal nicht viel aus. Gegen den Titelanwärter müssen seine Spielerinnen nicht unbedingt punkten. Der FC Hochrhein ist also nicht unter Druck. Natürlich wollen die Spielerinnen versuchen, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen und nach dem 0:3 im Hinspiel nun vielleicht ein Pünktchen zu holen. Mit dem Heimvorteil könnte eine kleine Überraschung sicher gelingen.

Landesliga: – Im Fokus steht das Hochrheinderby des SV Nollingen und SV Niederhof. Im Hinspiel lieferten sich beide Teams ein packendes, hochklassiges Duell, das mit einem 2:2 endete. Die Vorzeichen haben sich seither etwas verändert. Während der SV Niederhof seither 24 Punkte eingefahren hat und sich auf Platz zwei festsetzte, holten nie Nollingerinnen nur noch neun Punkte und müssen sich nun gegen den Abstieg wappnen.

"Im Moment sehe ich den SV Niederhof als Favorit im Derby. Sie haben einen Lauf, wir hängen hinten drin", beschreibt Nollingens Trainer Bernd Güdemann die Kräfteverhältnisse. Seine Elf ist weit von der Form des Sommers entfernt. Die personelle Situation verbessert die Aussichten auf einen Erfolg nicht unbedingt. Juliane Strobel (Kreuzbandriss) und Güdemanns Tochter Sabrina (Bänderverletzung) fallen für längere Zeit aus. Anne Maier ist im Urlaub. Güdemann muss seine Abwehr also komplett umbauen. Mit einem Punkt wäre er bereits zufrieden. "Wir müssen wieder kompakt stehen, die Räume eng machen. So undiszipliniert wie in Deggenhausertal dürfen wir nicht spielen, sonst schießen uns die Niederhoferinnen ab", so Güdemann, der mit einem Abreibungskampf im Mittelfeld rechnet.

Von der Favoritenrolle will Niederhofs Trainer Roger Küpfer nichts wissen: "Wir stellen uns auf ein Kampfspiel ein." Er kann den Gegner schwer einschätzen. Klar ist jedoch, dass er mit seiner Elf Platz zwei verteidigen will. Noch nicht klar ist, wer bei ihm am Sonntag spielt. Die verletzte Gloria Nisandzic fehlt auf jeden Fall. Die noch offenen personellen Fragen werden im Abschlusstraining beantwortet. "Wir fahren auf jeden Fall mit einem dünnen Kader nach Nollingen. Aber wir werden versuchen, unsere Stärken auszuspielen und drei Punkte mitzunehmen", betont Küpfer.