Regionalsport Hochrhein SV Niederhof siegt in letzter Sekunde

SV Niederhof siegt in letzter Sekunde

Frauenfußball: Landesligist gewinnt 3:2 durch späten Treffer von Valeria Montalbano gegen TSV Aach-Linz. SV Nollingen holt Punkt beim SV Titisee. Verbandsligist FC Hochrhein verliert 0:3 beim PSV Freiburg

Frauenfussball, Verbandsliga:

PSV Freiburg – FC Hochrhein 3:0 (0:0).

(neu) Eine Woche nach dem grandiosen 3:0 gegen den Tabellenführer FC Freiburg-St. Georgen gab's für den FC Hochrhein einen Dämpfer. Dabei hätte die Partie beim PSV Freiburg durchaus anders verlaufen können. Anne Kirchner, Samira Schönstedt und Nina Sardu vergaben gute Gelegenheiten zur Führung. "Wir haben es einfach verpasst, das 1:0 zu schießen", sagte FCH-Trainer Mike Stark. Nach der Pause hatte seine Elf einige Mühe mit dem schnellen Flügelspiel der Freiburgerinnen. In der Defensive fabrizierten die Gäste aus dem Bohnenviertel dann die entscheidenden Fehler. Nach dem 0:2 lief dann beim FC Hochrhein fast nichts mehr. Stark: "Wir haben gegen einen guten Gegner verloren. Allerdings hätten wir in der ersten Hälfte mehr aus unseren Möglichkeiten machen können."

Landesliga:

SV Niederhof – TSV Aach-Linz 3:2 (1:2)

Der SV Niederhof tat sich in der ersten Hälfte gegen den ein lauf- und kampfstarken Gegner sehr schwer. Die Elf von Trainer Roger Küpfer konnte sich kaum entfalten. Trotzdem ergaben sich einige gute Tormöglichkeiten. Doch schon nach neun Minuten lagen die Niederhoferinnen zurück. Anna Butowski (14.) glich aus. Fünf Minuten vor der Pause kassierte der SV Niederhof den zweiten Gegentreffer. Im zweiten Durchgang wurde es besser. "Der Gegner konterte gefährlich, aber wir hatten jetzt das Spiel im Griff", beschrieb Küpfer. Das Manko blieb die Chancenverwertung. Sonst hätten die Niederhoferinnen die Partie früher entscheiden können. Cornelia Albiez (55.) traf zum 2:2. Als alle sich schon auf einen Punkt eingestellt hatten, gelang Valeria Montalbano in der Nachspielzeit doch noch das Siegtor. Küpfer: "Wir sind hier in der Landesliga. Wir können nicht erwarten, dass wir immer alle Gegner beherrschen."

SV Titisee – SV Nollingen 1:1 (1:1)

Trainer Bernd Güdemann vom SV Nollingen war richtig erleichtert: "Endlich wieder einmal ein Punkt. Das war wichtig für die Mädels." Seine Elf kommt allmählich wieder in die Spur. Sie spielte engagiert nach vorne. In der 14. Minute ging der Versuch einer Abseitsfalle schief, und die Nollingerinnen lagen zurück. Güdemann: "Wir haben uns schnell gefangen und weiter nach vorne gespielt." Der Lohn: Laura Rotter (24.) hob den Ball freistehend über die Torhüterin. Sie fiel später mit einer Knieverletzung aus. Nach der Auswechslung von Festina Rexhepi, die unter Schmerzen spielte, ging die spielerische Linie etwas verloren.