Regionalsport Hochrhein SV Niederhof setzt sich mit Mühe durch

Frauenfußball: Küpfer-Elf nutzt seine Chancen beim 3:0 gegen SV Titisee. SV Nollingen feiert 5:0-Kantersieg beim FC Furtwangen. Verbandsligist FC Hochrhein in Torlaune beim 5:1 gegen den Hegauer FV II

Frauenfußball Verbandsliga

FC Hochrhein – Hegauer FV II 5:1 (2:1)

Elf Tore in zwei Spielen – der FC Hochrhein zeigte sich nach dem 6:1-Kantersieg beim ESV Freiburg nun auch vor heimischer Kulisse torhungrig und entschlossen. „Es ist perfekt gelaufen“, freute sich Trainer Mike Stark nach dem Heimsieg. Wobei er dem Gegner eine starke Leistung attestierte: „Die Hegauerinnen waren über weite Strecken ebenbürtig. Wir waren einfach gnadenlos effektiv.“

Was lange ein Manko des FC Hochrhein gewesen war, lief plötzlich. Starks Elf machte aus fünf Chancen vier Tore. Nina Sardu (7.) legte früh vor. Samira Schönstedt erzielte fünf Minuten später das 2:0. Die Gäste markierten noch vor der Pause das Anschlusstor. Der FC Hochrhein ließ sich nicht aus dem Konzept bringen, auch wenn spielerisch nicht unbedingt die beste Leistung gezeigt wurde. Anne Thoma (57.), Schönstedt (63.) und Spielmacherin Nina Sardu (72.) machten alles klar. Der FCH hat am letzten Spieltag noch die Aussicht auf Platz drei.

Landesliga

SV Niederhof – SV Titisee 3:0 (1:0)

Obwohl die Gäste dem SV Niederhof das Leben schwer machten, war der Sieg nie in Gefahr. Der SV Titisee stand hinten zumeist gut und machte die Räume eng. Trotzdem ergaben sich Chancen für den SV Niederhof, der es versäumte, in der ersten halben Stunde in Führung zu gehen. Valeria Montalbano (42.) gelang dann doch noch das 1:0. Kurz nach der Pause traf sie erneut.

Damit war die Partie entschieden. Niederhofs Trainer Roger Küpfer bemängelte: „Wir haben nach vorn zu langsam und zu ungenau gespielt. Aber es spricht für das Team, dass es so ein Spiel gewinnt, in dem es mal nicht so gut läuft.“ Anna Butowski (80.) machte endgültig alles klar. Die Niederhoferinnen können im Nachholspiel am Donnerstag mit dem Sieg gegen den FC Furtwangen Platz zwei sichern.

FC Furtwangen – SV Nollingen 0:5 (0:3)

Nollingens Trainer Bernd Güdemann klang nach dem ersten klaren Erfolg seiner Elf 2017 erleichtert: „Endlich – endlich haben wir dieses Mal die Tore geschossen.“ Allerdings hätte seine Elf noch höher gewinnen können. Sie vergab noch einige gute Möglichkeiten. Güdemann, der das Team auch in der neuen Runde trainiert, hatte seine Viererkette ein bisschen umgestellt. Seine Tochter Sabrina spielte im Mittelfeld, Festina Rexhepi verstärkte den Angriff. Güdemann: „Das hat gut geklappt. Wir haben das Spiel beherrscht.“

Erneut aber gab es einen Wermutstropfen: Nach Laura Rotter und Juliane Strobel fällt nunmehr in Bettina Köppl die dritte Spielerin mit Kreuzbandriss längere Zeit aus. Die Nollingerinnen treten am Donnerstag zum Nachholspiel gegen den FV Marbach an.