Frauenfußball SV Niederhof richtet Turnier aus

Frauenfußball: Sechs Mannschaften testen am Sonntag für die neue Saison

Frauenfußball: – Zwei Wochen vor dem Auftakt zur neuen Saison – los geht's mit den Pokalspielen – richtet Landesligistr SV Niederhof ein Turnier mit sechs Mannschaften aus. In zwei Gruppen geht's am Sonntag, 20. August, ab 12.30 Uhr, um den Einzug in die Endspiele. Das Finale der beiden Gruppensieger wurde auf 18.30 Uhr angesetzt. In Gruppe 1 bekommt es Verbandsligist FC Wittlingen mit Landesligist SV Nollingen und Bezirksligist FC Bräunlingen zu tun. Gastgeber SV Niederhof misst sich in Gruppe zwei mit Verbandsligist TSV Alemannia Freiburg-Zähringen sowie Verbandsliga-Absteiger FC Hausen.