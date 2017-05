Regionalsport Hochrhein SV Niederhof besiegt den Meister erneut

Frauenfußball: Landesligameister SG Bad Dürrheim verliert nur zwei Mal in dieser Saison – immer gegen die Elf von Roger Küpfer. Verbandsligist FC Hochrhein geht in Denzlingen mit 1:8 baden. SV Nollingen beim 0:1 gegen TSV Aach-Linz in Gedanken schon in Spanien

Frauenfussball Verbandsliga

FC Denzlingen -

FC Hochrhein

8:1 (5:0)

Trainer Mike Stark vom Neuling FC Hochrhein hatte sich zum krönenden Abschluss einer tollen Saison noch einmal einen Sieg gewünscht. Doch schnell wurde klar: Es war nicht der Tag der Gäste aus dem Bohnenviertel. Nach zwei schnellen Kontern führte der FC Denzlingen nach 24 Minuten schon mit 2:0. "Danach haben wir die Kontrolle über das Spiel völlig verloren", erklärte Rolf Kaiser, treuer Fan des Frauenteams des FCH. Dies spiegelte sich im weiteren Spielverlauf. Bis zur Pause führten die Gastgeberinnen mit 5:0. Die Partie war damit gelaufen. Obwohl der FC Hochrhein weiter kämpfte und um eine Ergebniskosmetik bemüht war.

In den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte machte Starks Team noch einmal Druck. Vorne sprang jedoch nichts heraus. In der letzten Viertelstunde kassierte der Aufsteiger noch drei weitere Treffer. Offensichtlich war die fünffache Torschützin Silvia Rimmele nicht in den Griff zu bekommen. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff gelang Jennifer Birkenberger wenigstens noch das Ehrentor. Die klare Niederlage konnte eine erfolgreiche Saison des FC Hochrhein nicht trüben. "Sechster Platz, als Aufsteiger. Das ist hervorragend", sagte Kaiser.

Landesliga

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen -

SV Niederhof

2:3 (2:1)

Der Meister aus Bad Dürrheim kassierte zwei Saisonniederlagen. Beide gab's gegen den SV Niederhof, der mit dem Sieg einen tolle Saison mit dem Vizemeistertitel krönte. In einer trotz der Hitze hochklassigen Partie schenkten sich die beiden Teams nichts. Beide gaben noch einmal richtig Gas, obwohl es um nichts mehr als um Punkte ging. "Es war kein Freundschaftsspiel", schwärmte Niederhofs Trainer Roger Küpfer. Valeria Montalbano (41.) glich die SG-Führung aus der 26. Minute aus. Kurz vor Pause gerieten die Niederhoferinnen erneut in Rückstand.

Wie so oft in der Runde zeigte der SV Niederhof eine tolle Moral. In der 80. Minute schoss Montalbano ihr zweites Tor zum 2:2. Es schien fast so, als wäre es das gewesen. Doch die Niederhoferinnen wollten den Sieg und machten in den letzten zehn Minuten noch einmal ordentlich Dampf. Schließlich gelang Luana Cannova in der Schlussminute das 3:2 für die Gäste aus Niederhof. Küpfer: "Wir haben spielerisch überzeugt. Es war, wie in der gesamten Saison, eine große Energieleistung. Kompliment an das Team." Begleitet wurden die Niederhofer Fußballerinnen von einigen treuen Fans, die auch diesmal den weiten Weg nicht scheuten. "Es ist schon klasse. Danke an die Fans", freute sich Küpfer.

SV Nollingen -

TSV Aach-Linz

0:1 (0:0)

"Die Luft war draußen", resümierte Nollingens Trainer Bernd Güdemann kurz und bündig. Er hatte den Eindruck, als hätten seine Spielerinnen die Runde schon abgehakt gehabt. Dennoch wäre ein Remis möglich gewesen. Lange sah es nach einem 0:0 aus. Mit einem Sonntagsschuss kamen die Gäste aus dem Linzgau zum Sieg. Die Pechsträhne des SV Nollingen riss auch im letzten Saisonspiel nicht. Vanessa Sutter musste mit gebrochenem Schlüsselbein ins Spital. Der SV Nollingen freut sich jetzt trotzdem auf das einwöchige Pfingstturnier in Spanien an der Costa Brava bei Barcelona.