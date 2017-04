Fußball-Kreisliga A-West SV Karsau will mal wieder siegen

Fußball-Kreisliga A-West: In Partie beim SV Istein soll wieder einmal ein Dreier gelingen. SG Niederhof/Binzgen erwartet FC Huttingen. SV Schwörstadt beim SV Schopfheim. FV Degerfelden beim FC Hausen

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Seit sechs Spielen wartet der SV Karsau auf den zweiten Sieg 2017. Beim SV Istein soll’s am Sonntag wieder klappen. Weiter in akuter Abstiegsgefahr befinden sich der FV Degerfelden, der SV Schwörstadt und die SG Niederhof/Binzgen.

Prekär ist die Lage beim SV Karsau, was den Abstand zu den Abstiegsplätzen betrifft, noch nicht. Besorgniserregender war in den vergangenen Wochen eher die arg angespannte Personalsituation. Zuletzt stand in Christian Keller ein Feldspieler im Tor. Das Resultat der Lage: fünf Niederlagen und nur ein Remis aus den vergangenen sechs Spielen. Kein Wunder, dass Trainer Wilfried Zäh erst einmal eine Auszeit benötigte. Er war in dieser Woche in Thailand. Zum Spiel seiner Elf beim SV Istein ist er wieder zurück. Zäh: „Ja, ein Sieg ist jetzt mal wieder fällig.“ Er weiß allerdings nicht, wie er den Gegner mit dem neuen Trainer einschätzen soll.

Bei der SG Niederhof/Binzgen muss gegen den FC Huttingen der Knopf aufgehen. Sonst wird’s immer enger. Allein mit der Erkenntnis, alles gegeben zu haben, gibt es keine Punkte. Zumindest die Heimspiele sollte die SG gewinnen. Nach zwei Siegen fährt der SV Schwörstadt zum SV Schopfheim, der in der Rückrunde bisher fleißig punktete. Im zuletzt Rot-gesperrten Andreas Hirschbiel steht Trainer Urs Keser wieder ein wichtiger Spieler zur Verfügung. Keine leichte Aufgabe hat der FV Degerfelden beim FC Hausen zu lösen. Im Hinspiel gab’s auf eigenem Platz eine 0:6-Pleite.