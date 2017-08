Fußball-Kreisliga A-West SV Karsau will die Scharte auswetzen

SV Karsau will die Scharte auswetzen

Fußball-Kreisliga A-West: Stachel des 0:8 gegen den FV Lörrach-Brombach III sitzt beim SV Karsau noch tief. Trainer Wilfried Zäh hat die Pleite mit seinem Team aufgearbeitet und will gegen den FC Hauingen eine bessere Leistung sehen. SV Herten erwartet den FV Degerfelden zum Rheinfelder Derby. Nach dem ersten Saisonsieg tritt der SV Nollingen mit gestärktem Selbstvertrauen gegen den SV Weil III an

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Am vierten Spieltag steht erneut ein Stadtderby auf dem Plan: Der SV Herten hat den FV Degerfelden zu Gast. Für viele Fans auf beiden Seiten ist es das Spiel des Jahres, musste man doch lange darauf warten, bis sich beide Teams wieder zu einem Punktspiel treffen.

Ein paar Kilometer weiter trifft der SV Karsau auf den FC Hauingen. Nach dem 0:8-Debakel gegen den FV Lörrach-Brombach III musste Trainer Wilfried Zäh seine Spieler wieder aufrichten. "Ich habe so etwas in meiner 30-jährigen Trainerzeit noch nicht erlebt", sagt Zäh, "wir hatten keine schlechte Aufstellung und der Gegner war nicht übermächtig." Er sprach von einem kollektiven Versagen. Er habe mit seinen Spielern in dieser Woche gute Gespräche geführt. Die Karsauer selbst haben sich gestern noch einmal zusammen gesetzt.

Von Wiedergutmachung will Zäh nicht reden: "Jeder war mitverantwortlich. Wenn alle ihre Fehler erkennen, kehrt der Erfolg wieder zurück." Seinen Humor hat der Trainer wiedergefunden: "Ich heiße Zäh und bin zäh. Ich gebe nicht auf." Wenn sein Team am Sonntag die Scharte auswetzen will, ist Zäh jedoch nicht dabei. Er ist beruflich unterwegs. Für ihn betreut Sportchef Martin Gottstein seine Elf.

Nach dem ersten Saisonsieg tritt der SV Nollingen mit gestärktem Selbstvertrauen gegen den SV Weil III an. Nach dem 2:1 im Derby beim FV Degerfelden herrschte bei den Nollingern Aufbruchstimmung. Sie sind heiß auf die nächsten Aufgaben.