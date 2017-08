Regionalsport Hochrhein SV Karsau mit großen Personalsorgen

Fußball-Kreisliga A-West: Trainer Wilfried Zäh muss in der Auftaktpartie beim SV Weil III auf neun Stammspieler verzichten

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Mit schweren Aufgaben startet das Rheinfelder Quartett. Bezirksliga-Absteiger und Titelfavorit SV Herten tritt beim FC Hausen an, der sich in dieser Runde ebenfalls einiges vorgenommen hat. Neuling SV Nollingen fährt zum heimstarken TuS Kl. Wiesental. Der FV Degerfelden hat den SV Schopfheim zu Gast, der eine starke Rückrunde spielte. Sorgen hat Trainer Wilfried Zäh vor dem Auswärtsspiel seines SV Karsau im Nonnenholz bei der Weiler „Dritten“.

Eigentlich sollte Zäh sich freuen über eine gute Vorbereitung. Das Training sei super gelaufen, sagt der SVK-Trainer. Leichtathletik-Trainer Kurt Gottschalk hat das Team im Grundlagen-Ausdauerbereich optimal vorbereitet. Etwas wurmt Zäh, das Torhüter Patrick Goncalves sich kurzfristig entschlossen habe, aufzuhören. Marco Trapp ist die neue Nummer eins. Feldspieler Christian Keller wird zur Nummer zwei im Tor umfunktioniert.

So weit ist alles im Lot beim SV Karsau, wenn Zäh morgen Abend in der Auftaktpartie in Weil nicht gleich auf neun Stammspieler verzichten müsste. „Das geht noch drei, vier Wochen so“, sagt Zäh mit Sorgenfalten auf der Stirn. Jammern will er nicht. Seine Elf will das Beste herausholen. Aber Zäh weiß, dass der SV Weil III sicher mit einer starken Elf antreten wird. Trotz allem bleibt er ruhig und sagt: „Wir sind immer wieder für Überraschungen gut.“ Er ist für die gesamte Saison durchaus optimistisch: „Die Mannschaft ist topp. Wir haben gute Neuzugänge bekommen.“

Wenn seine Mannschaft am Ende einen guten einstelligen Tabellenplatz habe, sich vielleicht um ein zwei Plätze verbessern könne, sei es ein Erfolg. In der abgelaufenen Runde schlossen die Karsauer auf Rang neun ab.