Regionalsport Hochrhein SV Karsau hat's bös erwischt

Trainer Wilfried Zäh muss am Sonntag beim FC Hausen auf sieben Stammspieler verzichten. SG Niederhof/Binzgen steht gegen den FV Fahrnau unter Druck

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Eine ruhige Saison spielt der SV Karsau. Er ist als Achter bester Aufsteiger und hat ein sattes Polster zur Abstiegszone. Doch, immer wieder betonnt Trainer Wilfried Zäh, dass seine Elf bei einer besseren Chancenverwertung noch weiter vorne stehen könne: "Wir können fast mit jedem mithalten, wenn wir komplett spielen." Genau das ist nun im Spiel beim FC Hausen das Problem. Zäh muss am Sonntag gleich sieben Stammspieler ersetzen.

Er bleibt gelassen: "Wir jammern nicht. Wir spielen einfach." Dennoch finde er es schade, dass es nach der guten Vorbereitung jetzt so laufe. Alle hätten sich beim 2:3 beim SV Schopfheim verletzt. Namen will er erst gar nicht auflisten. Er gibt sich kämpferisch: "Wir haben es in dieser Runde schon oft bewiesen, dass wir Ausfälle gut kompensieren können." Er baut auf die Reserve, in der einige Spieler das Zeug für die Kreisliga A hätten. Natürlich wollen die Karsauer das dicke Polster in den nächsten Spielen nicht aufbrauchen. Sie wollen beim FC Hausen punkten. Zäh: "Aber gegen die Hausener ist es schwer, zu spielen."

Ein bisschen Luft im Abstiegskampf hat sich der FV Degerfelden mit dem 2:1 gegen den SV Schwörstadt verschafft. Doch das Team von Spielertrainer Patrick Streule muss dran bleiben, am besten beim FC Huttingen nachlegen. Im näher rückt die SG Niederhof/Binzgen an die Abstiegsplätze heran. Um wieder etwas durchatmen zu können, sollte die SG gegen den FV Fahrnau gewinnen. Der SV Schwörstadt ist gegen den FC Bosporus Weil Außenseiter.