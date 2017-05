Fußball-Bezirkspokal SV Jestetten träumt vom ersten Pokalsieg

Rothaus-Bezirkspokal: Masi-Elf trifft am Vatertag, 17 Uhr, in Fahrnau auf Pokalverteidiger FC Tiengen 08. Ärger bei beiden Vereinen über die kurze Erholungspause bis Samstag und mögliche Sperren, die in der Bezirksliga gelten würden

Fußball, Rothaus-Bezirkspokal: – Michele Masi bringt es auf den Punkt: „Wir fahren nicht abends zum Halbfinale nach Huttingen, um dann das Endspiel nicht ernst zu nehmen.“ Auch wenn dem Trainer des SV Jestetten fürs Pokalfinale am Donnerstag, 17 Uhr, beim FV Fahrnau gegen den FC Tiengen 08 längst nicht alle Stammspieler zur Verfügung stehen, hat er ein klares Ziel: „Wir wollen den Pokal gewinnen.“

Ein Selbstläufer wird die vierte Finalteilnahme für die Jestetter sicher nicht. Sie stehen nicht nur dem Pokalsieger von 2016 gegenüber sondern der aktuell besten regional aktiven Mannschaft des Bezirks Hochrhein. Vor drei Tagen hat das Team von Trainer Georg Isele durch ein 2:0 gegen den FC Erzingen die Tabellenspitze der Bezirksliga übernommen. Keine 48 Stunden nach dem Ende des Pokal-Endspiels steht das nächste „Finale“ auf dem Programm: „Es ist ein Wahnsinn, dass wir nach so kurzer Pause am Samstag beim FC Schönau antreten müssen“, berichtet Isele von vergeblichen Bitten um Verlegung auf Sonntag.

Nur einen Tag Pause haben zwar auch die Jestetter, die am Samstag den FC Wehr erwarten. Allerdings ist bei der Masi-Elf in Sachen Abstiegskampf die Luft längst raus. Masi selbst versucht, die Spannung auch nach dem Pokalfinale un dem Übertreffen des Saisonziels – mehr als die 41 Punkte der vergangenen Saison zu hohlen – bereits um einen Zähler übertroffen wurde: „Wir haben in der Rückrunde zu Hause selten überzeugt. Da erwarte ich in den zwei ausstehenden Heimspielen noch etwas Punktezuwachs.“

Personell sieht es bei beiden Teams nicht üppig aus. Die Jestetter reaktivierten zuletzt beim 1:0 in Wallbach Nicolai D’Effremo und setzten den gerade 18 gewordenen A-Junior Cedric Hosp ein. Beim FC Tiengen 08 wird seit Monaten immer wieder improvisiert, selbst Präsident Armin Leichenauer musste schon in die Schuhe: „Neben den körperlichen Strapazen und der kurzen Pause ist meine größte Sorge, dass sich ein Spieler vor dem Spitzenspiel in Schönau verletzt oder sich eine Gelb-Rote Karte abholt“, ist Isele nach wie vor der Meinung, dass Sperren im Pokal nicht auf die Liga übertragen werden sollten: „Du wirst auf diese Art bestraft, wenn du im Pokal weit kommst.“

Wie schön sich ein Pokalsieg anfühlt, wissen die Tiengener Fußballer spätestens seit dem vergangenen Jahr. Auf dem Kunstrasen in Bergalingen bescherte ihnen Erdal Kizilay per Strafstoß in der Verlängerung den 1:0-Erfolg gegen den A-Kreisligisten FC Hauingen. Eine geglückte Pokalverteidigung gab es in den vergangenen 40 Jahren nicht oft. Zuletzt triumphierte der SC Lauchringen 2007 und 2008 zwei Mal in Folge. Davor war dieses Kunststück nur dem FC Wehr (1987 und 1988), dem FC Steinen (1982 bis 1984 drei Siege in Folge) und dem SV Schopfheim (1980 und 1981) gelungen. Allerdings stiegen die Pokalsieger oft als Meister der Bezirksliga in den überregionalen Fußball auf und waren dann auf Bezirksebene nicht mehr spielberechtigt.

Der Weg ins Finale:

FC Tiengen 08: 1. Runde: SV Lottstetten (A) kampflos; 2. Runde: FC Rotzel (A) 5:4; Achtelfinale: SpVgg. Utzenfeld (H) 4:2; Viertelfinale: SV Eichsel (H) 3:0; Halbfinale: SV Herten (H) 7:1.

SV Jestetten: 1. Runde: SV Eschbach (A) 3:1; 2. Runde: SV Rheintal (A) 4:0; AF: FC Wallbach (H) 3:0; VF: SC Lauchringen (A) 2:0; HF: FC Huttingen (A) 4:2.