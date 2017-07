Fußball-Bezirksliga SV Jestetten setzt auf seine Nachwuchsarbeit

Fußball-Bezirksliga: Vier interne Neuzugänge für das Team von Michele Masi. Studienbedingte Abgänge von Jonathan Hader, Sandro Scheier und Finn Dorer reißen große Lücken

Fußball-Bezirksliga: – Vor Jahresfrist war die Zielsetzung für den SV Jestetten in der Tat leichter. Nach 41 Punkten und Rang neun in der Aufstiegssaison hatte Trainer Michele Masi eine klare Ansage gemacht: "Rangverbesserung und mehr Punkte." In diesem Sommer ist die Sache nicht mehr so einfach. Nach dem fünften Platz mit 48 Punkten bleibt für Masi nach oben nicht mehr viel Luft: "Platz vier anzupeilen wäre vermessen", gibt er offen zu: "Aber noch ein paar Punkte mehr, wären eine tolle Sache." Angesichts der 17er-Liga wären mehr Punkte nicht gleich bedeutend mit einer Rangverbesserung.

Dass es der SV Jestetten drauf hat, mit der Konkurrenz mithalten, hat er im abgelaufenen Spieljahr immer wieder demonstriert. Das Team spielte eine konstante Saison. Serien – positive wie negative – gab es nicht. Die Stärke des SV Jestetten war seine Ausgeglichenheit. Dazu haben es Masi und sein Co-Trainer Patrizio Di Feo geschafft, die Abgänge des vorigen Sommers gut zu kompensieren.

Genau diese Tatsache ist es, die Masi auch für die Zukunft viel Mut macht. Schließlich haben drei viel versprechende junge Spieler aus Studiengründen dem Verein den Rücken gekehrt. Jonathan Hader, der mit 27 Spielen die meisten Einsätze verzeichnete, Sandro Scheier und Finn Dorer hinterlassen ordentliche Lücken in der Jestetter Elf: "Menschlich und sportlich ist das Trio für uns ein herber Verlust. Aber unsere Nachwuchsspieler Daniel Constantin, Cedric Hosp und Artur Kirschmann können ähnlich gut einschlagen", hofft Masi.

Fremde Akteure nach Jestetten zu locken, würde, angesichts des Standortnachteils im tiefen Osten des Bezirks, mit wohl nur mit Geldscheinen funktionieren. Das aber sei nicht Strategie des Vereins: "Wer zu uns kommt, weiß, dass er hier eine tolle Mannschaft mit prima Kollegen antrifft." Diese verschworene Gemeinschaft hat nun die Aufgabe, die jungen Spieler zu integrieren: "Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen und die Jungs uns weiterbringen."

Nach langer Verletzungspause meldete sich Michael Jauch zurück. Der Schweizer wird allerdings noch einige Zeit brauchen, um wieder völlig der alte zu werden. Länger ausfallen wird hingegen Matthias Hertweck, der nach neuerlichen Kniebeschwerden wohl bis zur Winterpause fehlen wird. Auf einem guten Weg dürfte Marco Lohe sein, der so langsam wieder ins Training einsteigt.

Zugänge: Daniel Constantin, Cedric Hosp, Artur Kirschmann (alle eigene Junioren), Artur Heck (reaktiviert).

Abgänge: Jonathan Hader (FC Emmendingen), Finn Dorer, Sandro Scheier (beide unbekannt)

Tor: Yannic Frey, Kim Hüttner. – Abwehr: Pietro Fornino, Mike Klett, Alexander Achmedov, Michael Jauch, Silvan von Ow, Patrick Furlani, Julien Meister. – Mittelfeld: Robin Kübler, Daniel Constantin, Marco Lohr, Pascale Moog, Matthias Hertweck, Raffaele Ponzio. – Angriff: Stefano Fornino, Thomas Ragnau, Martin Ragnau, Cedric Hosp, Cristian Boscarino, Artur Heck, Francesco Arena, Artur Kirschmann. – Trainer: Michele Masi. – Co-Trainer: Patrizio Di Feo.