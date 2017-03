SV Jestetten hat sich gut vorbereitet

Fußball-Bezirksliga: Masi-Elf reist zuversichtlich zum Spitzenreiter SV Weil II. Trainer Giuseppe Pavano kehrt mit dem VfB Waldshut erstmals als Gegner zum SV Buch zurück. Spitzenspiel beim FC Erzingen gegen den FC Schönau muss auf dem Hartplatz stattfinden

Fußall-Bezirksliga: – Mit Zuversicht starten die 16 Bezirksligisten in die Frühjahrsrunde. Die vordere Hälfte darf mit einem der Spitzenplätze liebäugeln. Dabei ist Platz drei noch so lange interessant, wie der einmal mehr nicht aufstiegsberechtigte SV Weil II auf Rang eins oder zwei platziert ist. Die Clubs ab Rang neun abwärts befassen sich in erster Linie mit dem Kampf gegen den Abstieg. Hier ist in den ausstehenden 13 Spielen noch alles möglich.

Die untere Hälfte der Tabelle will der SV Jestetten schnellstens verlassen. Mannschaft und Trainer haben in den vergangenen Wochen einiges dafür getan, dass das selbst gesetzte Ziel "bessere Platzierung und mehr Punkte als 2016" erreicht werden kann. Beim Trainingslager in Spanien waren 23 Aktive mit dabei: "Wir haben in sieben Trainingseinheiten konzentriert gearbeitet", ist Trainer Michele Masi zufrieden.

Beim Spitzenreiter SV Weil II soll nun das Geübte abgerufen werden: "Wir werden sicher nicht so naiv spielen, wie beim 2:5 im Hinspiel", ist Masi überzeugt, dass seine Elf fokussiert ist: "Uns ist klar, dass die Weiler nach dem 1:4 gegen die Spvgg. Brennet-Öflingen angefressen sind. Es wird ein heißer Kampf."

Zu einem besonderen Wiedersehen kommt es beim SV Buch, der die Partie gegen den VfB Waldshut wegen der anhaltenden Regenfälle von Schachen auf den Kunstrasen nach Albbruck verlegt hat: "Ich bin ein Fan des SV Buch. Dieser Verein ist etwas Besonderes", schwärmt VfB-Trainer Giuseppe Pavano, der schon bei etlichen Vereinen war, wenn er auf seinen Ex-Club angesprochen wird. Doch während der 90 Minute am Sonntag ruht die Freundschaft. Beide Teams brauchen die Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. "Natürlich ist es auch für uns ein ganz besonderes Spiel", macht sich Spielertrainer Axel Schupp vom SV Buch nichts vor: "Peppe hat uns drei Jahre trainiert und kennt jeden unserer Spieler. Dennoch gibt es keine Sentimentalitäten. Wir wollen dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen."

Die Voraussetzungen für den FC Erzingen (2.) im Spitzenspiel gegen den FC Schönau (5.) sind nicht nur wegen des Ausfalls des verletzten Julian Göbel, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, eher bescheiden. Angesichts der Regenmassen kann die Partie nur auf dem Hartplatz ausgetragen werden.

