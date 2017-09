Fußball-Kreisliga A-West SV Herten verzweifelt an Degerfelder Defensivtaktik

SV Herten verzweifelt an Degerfelder Defensivtaktik

Keine Tore im Rheinfelder Stadtderby zwischen dem SV Herten und dem FV Degerfelden. Gastgeber lassen beste Chancen aus. Degerfelder feiern das Remis wie einen Sieg

Die Gesichtszüge von Trainer Thorsten Szesniak vom Titelaspiranten SV Herten verrieten alles. Er war nach dem 0:0 im Derby gegen den FV Degerfelden sauer. Nicht zu sehr über den verpassten Sieg und die Leistung seiner Elf, mehr über den Auftritt des Gegners. "Das ist ein Witz. Der Gegner hatte keine Lust mitzuspielen. Das hat mit Fußball nichts zu tun", haderte er.



Damit meinte er die betont defensive Einstellung des FV Degerfelden, der über die gesamte Spielzeit nur darauf aus war, möglichst das 0:0 über die Zeit zu bringen. Dies gelang schließlich. Hertener Spieler, Trainer und Fans waren sich nach dem Schlusspfiff einig: "Wir hatten gefühlt 95 Prozent Ballbesitz." Tatsächlich: Der SV Herten dominierte von Beginn an. Das Derby zwischen David und Goliath entwickelte sich für den Titelfavoriten schnell zum Geduldsspiel. Szesniaks Marschroute war klar. Er hatte wohl schon mit dieser Defensivtaktik des Gegners gerechnet. Die Hertener versuchten, den Ball laufen zu lassen, bis sich eine Lücke auftat. Nur: Davon gab's wenige.

In der ersten Hälfte nahmen Szesniaks Kicker die Vorgaben zu wörtlich. Die Aktionen wirkten teils zu behäbig. Oft wurde die Kugel hinten in den eigenen Reihen hin und her gespielt. Offensichtlich wollten die Hertener doch nicht das volle Risiko eingehen und dem Gegner keinen Konter ermöglichen. Nur wenn schnell gespielt wurde, ergaben sich für den SV Herten Möglichkeiten.



Nach sieben Minuten hätte es schon 1:0 stehen können: Bastian Eschbach setzte Mario Rittwag in Szene. Degerfeldens Torhüter Steffen Birlin, der sechs Jahre für den SV Herten gespielt hatte, klärte zur Ecke. Dominik Uhrig (14.) zog ab – knapp vorbei. Kurz vor der Pause scheiterte Marco Romano an Birlin. Mehr Chancen gab es für den SV Herten trotz drückender Überlegenheit nicht. Szesniak: "Wir haben es nicht verstanden, uns entscheidend durchzusetzen."

Im zweiten Durchgang zogen die Hertener das Tempo erheblich an. Nach einer Beltrani-Flanke schoss Rittwag (51.) drüber. Sieben Minuten später das gleiche Spiel: Beltrani flankte, Rittwag köpfte drüber. Das war's dann. Szesniak musste noch einmal tief durchatmen. Fast wäre es gründlich schief gegangen, als Degerfeldens Foday Sanneh (82.) plötzlich freie Bahn hatte. Er verzog jedoch. Unterm Strich konnte Szesniak seinen Jungs keinen Vorwurf machen: "Wir haben bis zum Schluss alles versucht."

Der FV Degerfelden feierte das 0:0 wie einen Sieg. Ein Punkt beim Favoriten war nach drei Niederlagen wie eine Erlösung. Spielertrainer Patrick Streule freute sich: "Wir wollten uns nicht abschießen lassen, defensiv gut stehen und unsere Chancen nutzen. Das ist uns gelungen. Ich bin stolz auf die Jungs. Nach bisher null Punkten nehmen wir dieses 0:0 als Big Point mit."



Interview mit Steffen Birlin, Torhüter des FV Degerfelden:



"Solche Spiele wird es noch öfter geben"

Sieben Saisontore hat Tunahan Kocer (24) vom SV Herten bereits auf dem Konto. Im Derby gegen den FV Degerfelden ging der Stürmer jedoch leer aus.



Tunahan, sieben Saisontore bisher - es läuft gut bei Ihnen, oder?

Ja, es ist ganz o.k. Ich hätte natürlich heute gern ein Tor geschossen. Leider ist nichts draus geworden.

Wie schwer war es heute für Sie gegen diese massive Degerfelder Abwehr?

Nicht so schwer. Ich habe mitgespielt, viele Bälle abgelegt. Ich hatte den Eindruck, dass ich keinen Gegenspieler hatte. Trotzdem konnte ich keinen Profit daraus schlagen. Die Bälle sind oft nicht gekommen. Wir haben uns zu wenig bewegt.

Wie sehr ärgert Sie das 0:0?

Es ist ärgerlich, wenn man zu 95 Prozent in Ballbesitz ist. Aber wir sollten das ganze Bild betrachten: Zehn Punkte aus vier Spielen – das ist in Ordnung. Wir müssen schauen, dass solche Spiele die Ausnahme bleiben. Wir wollen die nächsten Partien gewinnen, dann stört dieses 0:0 nicht. Für die Degerfelder war es wie ein Pokalfinale, das sie gewonnen haben, weil sie Unentschieden gespielt haben.

Am Ende wollen Sie Meister werden, stimmt's?

Selbstverständlich. Das ist unser Plan. Wenn alle im Training und im Spiel Vollgas geben, dann klappt es. Aber es ist kein Selbstläufer. Solche Spiele werden wir oft erleben. Ich denke aber, dass wir gegen solche defensive Mannschaften unsere Lösungen haben – nur heute hatten wir sie nicht. Es hat nur gefehlt, dass der Ball im Netz zappelt. Natürlich hat Steffen Birlin super gehalten.



