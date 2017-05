Fußball-Bezirksliga SV Herten schießt sich fürs "Endspiel" warm

Fußball-Bezirksliga: Nach dem 6:0-Kantersieg bei der enttäuschenden SpVgg. Brennet-Öflingen fehlt noch ein Punkt zum Ligaverbleib. Der soll am Pfingstsamstag gegen den FC RW Weilhem eingefahren werden. Video-Interviews mit SVH-Torwatr Andreas Bolinger und SpVgg-Stürmer Timo Bernauer

Fußball-Bezirksliga: – Timo Bernauer war restlos bedient. Seinen 25. Geburtstag hatte er sich anders vorgestellt: "Wir wollten einen Punkt holen und dem FC Wallbach etwas Schützenhilfe leisten. Aber das, was wir heute abgeliefert haben, war nix", schimpfte der Stürmer im Video-Interview mit dem SÜDKURIER nach dem deklassierenden 0:6 auf eigenem Platz gegen den SV Herten.

Mit dem Anpfif gab der SV Herten die Schlagzahl vor, ließ Ball und Gegner – soweit vorhanden – laufen. Erst traf Patrick Sterzelmaier (4.), dann Tunahan Kocer (8.). Dem Brenneter schwante Schlimmes, die ersten Wallbacher verließen enttäuscht den Sportlatz. Es dauerte geschlagene 30 Minuten, ehe Torwart Andreas Bolinger den ersten Schuss halten musste: "Beim warm machen kam ich mehr an meine Grenzen", schmunzelte der Schweizer mit einem Augenzwinkern im Video-Interview mit dem SÜDKURIER.

Noch vor der Pause nahmen die Hertener bei gut 33 Grad Hitze das Tempo raus, denn in der 36. Minute hatte Neuzugang Patrick Sterzelmaier per Freistoß mit dem 3:0 die Puntke gesichert.

Im zweiten Abschnitt besannen sich die Hausherren darauf, dass sie in diesem Jahr noch kein Heimspiel verloren hatten. Doch zur Wende reichte es nicht, weil nichts klappte. Der Schuss von Fabian Schmidt (46.) wurde zur Ecke abgefälscht und der frei stehende Sven Degelmann (56.) zielte drüber: "Es gibt so Tage, da triffst du das leere Tor nicht", hakte Interimstrainer Marco Götz die Pleite ab. Er selbst läuft nach seinem Bänderriss seit einer Wochen schon an Krücken, Marcel Leitner und Daniel Kaiser fehlten gesperrt. Nichts riskieren wollte zudem Denis Götz, der noch nicht fit ist: "Unsere Ersatzleute aus der Reserve haben ihre Sache gut gemacht", strich Marco Götz diese Option in der Schuldfrage umgehend: "Es lief einfach nichts zusammen."

Dem Gast war es egal. Elias Kägi staubte nach einem Lattenkracher von Julian Jäger zum 4:0 (80.) ab und der eingewechselte Nicolas Bächle (88./90.+1) unterstrich, was eine gute Bank wert ist: "Das ist der Schlüssel", so Trainer Thorsten Szesniak nach dem vierten Sieg in Folge: "Jetzt haben wir das gewünmschte Finale gegen den FC RW Weilheim und wollen am Samstag zu Hause den Ligaverbleib klar machen."

"Unsere Neuzugänge im Winter haben einfach gepasst"

Vor wenigen Wochen gab Stefan Weber (38) das Amt des Sportchefs beim SV Herten ab und wurde Vorsitzender. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage blickt er zuversichtlich in die Zukunft.

Stefan, mit dem 6:0 bei der SpVgg. Brennet-Öflingen dürfte der Abstiegskampf gelaufen sein.

Wir sind in einer guten Position, haben fünf Punkte Vorsprung auf Platz 13, doch zum Feiern ist es doch noch etwas zu früh. Schließlich können auch wir rechnen.

Also wird nach dem Spiel gegen Absteiger RW Weilheim gefeiert?

Gerne, wenn wir den fehlenden Punkt geholt haben. Dann darf die Mannschaft das Clubheim abreißen. Ich baue es danach wieder auf. Nein, im Ernst: Wir dürfen einfach nicht den Fehler machen, diesen Gegner zu unterschätzen.

Wie erlebt ein Sportchef und Vorsitzender so eine Saison?

Die Saison war extrem anstrengend für uns. Wir haben es vor der Winterpause vermasselt. Erst als Thorsten Szesniak zurück gekommen ist, wurden Mannschaft und Trainer wieder eine Einheit. Dazu hatten wir gute Zugänge in der Winterpause. Seither passt es.

Trotz allem wird bereits für die nächste Saison geplant. Gibt es große Änderungen?

Um diese Arbeit kümmern sich mittlerweile Matthias Tröndle und Remo Laisa und sie machen das sehr gut. Ich denke, dass der Stamm der Elf erhalten bleibt, so dass wir in Zukunft nicht mehr so in Bedrängnis kommen. Allerdings wird es nächste Saison angesichts der Absteiger sicher schwerer werden.