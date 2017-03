SV Herten schiebt Freundschaft für 90 Minuten zur Seite

Fußball-Bezirksliga: Trainer Werner Gottschling darf mit dem VfR Bad Bellingen bei seinem einstigen Verein keinesfalls auf Gastgeschenke hoffen. SV Buch will auch ohne Denys Martini und Marcel Amann beim FV Lörrach-Brombach II einen Punkt holen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein: – Spannung pur – oben und unten. Während der FC Tiengen 08 versucht, den Vormarsch des FC Wittlingen zu stoppen, stehen die Clubs im Tabellenkeller teilweise vor fast unlösbaren Aufgaben. Schlusslicht FC Wallbach muss zu Tabellenführer SV Weil II und Rot-Weiß Weilheim gastiert beim FC Erzingen.

Nur ein Sieg zählt indessen für den SV Herten gegen Aufsteiger VfR Bad Bellingen: "Natürlich wissen wir um deren Qualitäten, doch wir schauen nur auf uns", baut SVH-Trainer Thorsten Szesniak auf die Leistungen gegen den FC Wehr und vor der Pause in Wittlingen: "Das 0:4 dort auf dem Acker spiegelt die Partie auf keinen Fall wider."

Gegen die Elf seines Kumpels Werner Gottschling, der zu Hertener Landesliga-Zeiten das gelbe Trikot trug, zählt für Szesniak nur ein Sieg: "Da ruhen alte Freundschaften für 90 Minuten. Und wenn Werner nach dem Spiel traurig ist, gebe ich ihm gerne einen aus", gibt er sich zuversichtlich: "Die Jungs wissen, um was es geht. Auch die Konkurrenz punktet – und wir wollen dran bleiben."

Gar nicht erst hinten rein rutschen will der SV Buch: "Uns ist klar, dass wir uns absichern müssen", so Axel Schupp: "Also wollen wir auch beim FV Lörrach-Brombach II einen Punkt holen. Stehen wir kompakt, sollte das auch gelingen", ist er zuversichtlich, obwohl Denys Martini (Rot-Sperre) und der verletzte Marcel Amann fehlen.

Auf Punkte im Abstiegskampf hoffen auch die Spvgg. Wutöschingen gegen den SV Jestetten und der VfB Waldshut gegen den FC Wehr.