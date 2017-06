Fußball-Bezirksliga SV Herten muss zurück in die Kreisliga A

Fußball-Bezirksliga: Bitteres 0:3 nach dürftiger Leistung beim SV Jestetten und zeitgleiches 3:0 des FC Wallbach gegen FC Wehr besiegeln den Abstieg. Nicolas Bächle und Dennis Schubbe verlassen den Club. Musah Musliu und Sebastian Kirstein hören auf

Fußball-Bezirksliga: – So still ist es selten nach einem Schlusspfiff auf einem Sportplatz. Mit betretenen Minen machten die Jestetter Fußballer die Runde, klatschten jeden einzelnen Gegenspieler ab, legten hier und da tröstend die Arme um die Schulter: „Es ist kein schönes Gefühl, wenn du den Gegner zum Abstieg verurteilst“, war auch Trainer Michele Masi nach dem 3:0-Sieg seiner Elf gegen den SV Herten erst einmal nicht in Partystimmung. Dabei hätte er allen Grund dazu gehabt. „Mit Rang fünf hätten wir im Winter nie und nimmer gerechnet, angesichts der vielen Verletzten“, gab auch Patrick Furlani im Video-Interview mit dem SÜDKURIER offen zu.

Dass der SV Herten neun Jahre nach dem Aufstieg und einem einjährigen Gastspiel in der Landesliga wieder zurück in die Kreisliga A muss, kann er am wenigsten den Jestettern ankreiden. Auch die Weilheimer, die am vorletzten Spieltag die Erfolgsserie von sieben Partien mit 17 Punkten beendeten, haben keine Schuld: „Wir hatten es in der Hand, aber wir haben nie Zugriff zum Spiel bekommen“, rang Thorsten Szesniak nach dem Ende der Partie um Fassung im Video-Interview: „Das war keine Leistung, um hier zu gewinnen.“

In der zweiten Trinkpause, beim Stand von 0:2, hatte er seine Jungs an der Ehre gepackt: „Wenn ihr weiter Bezirksliga spielen wollt, dann müsst ihr das jetzt in den letzten 20 Minuten noch zeigen.“ Doch es klappte nichts. Mit unsichtbaren Bleiwesten auf dem Rücken trabten seine Jungs über den Platz. Der Wille war da, doch es wollte nichts gelingen. Die Minuten verrannen und damit die Hoffnung, der Partie noch eine Wende geben zu können. Chancen gab es wohl, doch Yannic Frey war nicht zu überwinden – musste nicht einmal sein ganzes Können aufbieten. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Patrick Sterzelmaier, der nach 35 Minuten knapp am Tor vorbei schoss.

Locker blieben indessen die Gastgeber, hätten schon nach sechs Minuten durch Pascale Moog führen müssen, doch Julian Jäger klärte auf der Linie. Dann traf Martin Ragnau (11.), vor der Pause legte Finn Dorer, der wie Sandro Scheier und Jonathan Hader den Club aus Studiengründen verlässt, nach.

Jetzt war die Partie eigentloch schon entschieden, denn der Gast machte nie den Eindruck, dass das Spiel noch kippen könnte. Kurz vor Schluss leistete sich Waldemar Schmidt auch noch ein „Frustfoul“ gegen Stefano Fornino und hatte dabei viel Glück, dass er nur mit einem „Elfer“ bestraft wurde – der eingewechselte Francesco Arena verwandelte mit seinem ersten Ballkontakt.

Kapitän Remo Laisa, der 2008 nach dem Aufstieg in die Bezirksliga zum SV Herten kam, gibt sich nach dem Abstieg bereits wieder kämpferisch: "Wir sehen uns bald wieder", deutet er an, dass er den Abstieg als Betriebsunfall sieht: "Wir liegen jetzt am Boden, aber wir stehen auch wieder auf."

"Wir haben den Faden verloren und nicht mehr gefunden"

In seinem ersten Jahr als Sportchef muss Matthias Tröndle (26) beim SV Herten den Abstieg in Kauf nehmen. Wir sprachen mit ihm nach dem 0:3 in Jestetten.

Matthias, wie geht es Ihnen nach dem fest stehenden Abstieg?

Ich stecke viel Herzblut in den Club. Deshalb tut es weh, dass es nicht reichte. Vor allem, weil nun auch die "Zweite" nicht aufsteigen darf. Dabei hatten wir es jederzeit selbst in der Hand.

Wie haben Sie das Spiel erlebt?

Natürlich haben wir uns das alles ganz anders vorgestellt. Aber trotz allem möchte ich dem SV Jestetten ein Kompliment aussprechen, dass er sich trotz der Hitze nicht hängen ließ. Auch wenn es uns nun erwischt hat, ist das aus sportlicher Sicht eine super Einstellung.

Es lief bis zum Weilheim-Spiel prima in der Rückrunde. Warum reichte es nicht?

Wir hatten bis zu diesem Spiel durch die Wallbacher, denen ich gratuliere, denn auch sie haben eine super Rückserie gespielt, viel Druck. Vielleicht hat der Druck in diesem Spiel gefehlt. Da haben wir den Faden verloren und leider nicht mehr gefunden.

Wie geht es weiter mit dem SV Herten?

Der Abstieg ist bitter, aber es geht weiter. Wir waren ja nicht naiv und haben deshalb zweigleisig geplant. Der Kader für 2017/18 ist sehr gut besetzt. Verlassen werden uns Nico Bächle, der zum SV Weil geht, und Dennis Schubbe, der sich dem SC Konstanz-Wollmatingen anschließt. Musa Musliu hört auf und Sebastian Kirstein geht nach Birsfelden zu den Alten Herren.