Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald SV Grafenhausen vergibt viele Chancen

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Ein Sieg war gegen den SV Hölzlebruck locker drin. 1:1 etwas ärgerlich. Schwacher Trost: Rote Laterne jetzt beim FC Schönwald

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald

SV Grafenhausen -

SV Hölzlebruck

1:1 (0:0)

Tore: 1:0 (49.) Haselbacher, 1:1 (55.) Straub. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 150.

(neu) Die gute Nachricht vorweg: Der SV Grafenhausen hat die Rote Laterne abgegeben. Obwohl sich das Team von Trainer Roberto Wenzler wohl über einen vergebenen Sieg ärgerte. In einer schnellen Partie auf hohem Niveau vergaben die Grafenhausener einige sehr gute Einschussmöglichkeiten. Es war etwas bitter,. dass die Gäste mit der bis dahin einzigen Chancen zum Ausgleich kamen, nachdem Florian Haselbacher die Gastgeber kurz nach dem Seitenwechsel in Führung gebracht hatte. Die Grafenhausener blieben aktiver, wirkten engagierter als der Gegner. Doch wie so oft in dieser Saison wollte die Kugel den Weg ins Tor nicht finden. Es war am Ende ein schwacher Trost, dass der SVG auch im dritten Spiel nach der Winterpause unbesiegt blieb. Der dringend benötigte Sieg war locker drin.