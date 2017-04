Regionalsport Hochrhein SV Grafenhausen rechnet sich im Derby etwas aus

Fußball-Bezirksliga: TuS Bonndorf weiter auf der Suche nach Form und Glück.

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: (neu) Gut gerüstet scheint der SV Grafenhausen fürs Derby am Sonntag beim TuS Bonndorf. Der Lokalrivale sucht dagegen noch nach seiner Form und dem nötigen Glück, das zuletzt fehlte. Dem SV Grafenhausen ist nach den zuletzt gezeigten Leistungen sicher einiges zuzutrauen.

Ein Sieg und zwei Remis – das ist Bilanz des SV Grafenhausen nach der Winterpause. Man schöpft im Abstiegskampf wieder neue Hoffnung. Die Rote Laterne haben Grafenhausener abgegeben, der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nur noch fünf Zähler, wenn man von drei Absteigern ausgeht. Grafenhausens Sportchef Edgar Kaiser befürchtet, dass es am Ende vier Absteiger geben könnte: "Wenn man auf die Landesliga schaut, sieht es für uns nicht so rosig aus." Er hofft auf einen Sieg im Derby. "Nur mit Unentschieden kommen wir nicht weiter", weiß er.

Die Stimmung im Team ist nach den vergangenen Ergebnissen wieder weitaus besser. Kaiser: "Es ist gut zu wissen, dass wir hinten stabiler sind. So können wir im Mittelfeld auch das Offensivspiel wieder besser ankurbeln." Vor allem Neuzugang Philipp Johnston, der vom TuS gekommen ist, gebe der Abwehr im Tor mehr Sicherheit. Kaiser ist sich sicher, dass die Elf in der momentan guten Verfassung eine Chance in Bonndorf hat.

Andreas Stritt, zuletzt angeschlagen, versucht's am Sonntag. Der Einsatz von Mario Kurth ist indes noch fraglich. Gerne würde er gegen seine Ex-Kollegen des TuS spielen. "Natürlich will im Derby jeder spielen, aber wenn's nicht geht, hat es keinen Sinn. Wir brauchen jeden Spieler für die noch folgenden schweren Aufgaben", sagt Kaiser.

Vielleicht macht sich der personelle Aderlass der Winterpause beim TuS Bonndorf doch mehr bemerkbar, als es Trainer Nils Boll lieb ist. Zwei Niederlagen und ein torloses Remis sind zu wenig. Der TuS muss wieder siegen, um nicht näher Richtung Abstiegszone zu fallen.