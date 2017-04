Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald SV Grafenhausen holt fast den Punkt

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Felix Gatti bringt Schlusslicht mit 1:0 in Führung. Am Ende gibt's gegen den SV Obereschach ein 1:3 und wieder nix zu holen

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald

SV Grafenhausen –

SV Obereschach

1:3 (1:0)

Tore: 1:0 (25.) F. Gatti, 1:1 (55.), 1:2 (81.) und 1:3 (90.+2) alle Zimmermann. – SR: Thomas Engel (Furtwangen). – Z.: 110.

(neu) Der SV Grafenhausen begann gegen den Tabellendritten stark und führte bis zur Pause sogar. Felix Gatti schloss einen Angriff in der 25. Minute zum 1:0 ab. 45 Minuten lang schnupperten die Grafenhausener an der ganz großen Überraschung. Doch nach der Pause wurde der Druck der Gäste stärker. Und sie erspielten sich einige gute Chancen. Bis zur 55. Minute hielt die SVG-Abwehr stand. Zumindest ein Remis lag noch drin. In der Schlussphase machten die Obereschacher jedoch alles klar. Nun ist der Ligaverbleib für den SV Grafenhausen schier unmöglich.