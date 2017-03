Regionalsport Hochrhein SV Grafenhausen hat einen Lauf

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Schlusslicht will nach zuletzt vier Punkt nun auch gegen SV Hölzlebruck punkten. Motor des TuS Bonndorf stottert noch

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: (neu) Der SV Grafenhausen ist deutlich im Aufwärtstrend. Dem 4:0 gegen den SV Hinterzarten ließ die Elf von Trainer Roberto Wenzler ein überraschendes 1:1 beim Tabellenvierten FC Hochemmingen folgen. Auch im dritten Spiel nach der Winterpause wollen die Grafenhausener punkten, um weiter Boden gut zu machen. Sie haben den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz schon auf sechs Zähler verringert. Gegner am Sonntag ist der SV Hölzlebruck.

Wer in Hochemmingen besteht, kann sicher gegen den SV Hölzlebruck gewinnen. Allerdings spricht die Bilanz der vergangenen 14 Jahre nicht für den SV Grafenhausen. In 23 Partien seit 2003 gegen die Hölzlebrucker verlor er elf Mal, gewann nur fünf Spiele, sieben Mal gab's ein Remis. In den vergangenen sechs Jahren gelang den Grafenhausenern nur ein Sieg. Doch Bilanzen zählen nichts. Der SV Grafenhausen ist gut drauf, ein Heimsieg ist auf alle Fälle machbar.

Der TuS Bonndorf sucht noch nach der Form der Vorrunde. Zuletzt gab's ein enttäuschendes 0:0 gegen den Vorletzten FC Schönwald. Trainer Nils Boll war enttäuscht. Man braucht kein Prophet sein, um zu sagen, was er fordert. Nur mit einer deutlichen Leistungssteigerung können die Bonndorfer beim FC Hochemmingen bestehen. Zumindest das 1:1 aus dem Hinspiel hat der TuS im Blick. Das heißt: Ein Punkt dürfte das Minimalziel sein. Ob es zu mehr reicht, ist nach den Leistungen der vergangenen Spiele eher fraglich.