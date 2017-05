Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald SV Grafenhausen fast nicht mehr zu retten

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Nach 1:3 gegen den FV Tennenbronn hilft jetzt nur noch ein großes Fußballwunder, um nicht abzusteigen

Fußball Bezirksliga, Schwarzwald

SV Grafenhausen –

FV Tennenbronn

1:3 (1:2)

Tore: 1:0 (25.) Haselbacher, 1:1 (37.) Haas, 1:2 (43.) und 1:3 (67.) beide Hilser. – SR: Frank Faller (Hölzlebruck). – Z.: 100.

(neu) Wie so oft in den vergangenen Wochen ging der SV Grafenhausen in Führung, um am Ende wieder mit leeren Händen dazustehen. Das Lob ist für die Grafenhausener jedoch ein schwacher Trost. Sie bemühten sich von Anfang, Druck zu machen. Und sie wurden belohnt. Florian Haselbacher (25.) brachte den SV Grafenhausen verdient in Führung. Doch zunehmend geriet das Schlusslicht unter Druck. Die Gäste taten nun mehr und drehten das Ergebnis. Noch vor der Pause geriet der SV Grafenhausen ins Hintertreffen. Die Elf von Trainer Roberto Wenzler spielte sich danach einige gute Möglichkeiten heraus. Doch der starke Gästetorhüter Pascal Wegner brachte die Grafenhausener zur Verzweiflung. Der Abstieg ist nun fast nicht mehr zu verhindern.