Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald SV Grafenhausen: Felix Gatti schießt das Ehrentor

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: Schlusslicht verliert gegen FC Pfaffenweiler mit 1:5. Torjäger Florian Haselbacher muss früh vom Feld

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald

SV Grafenhausen -

FC Pfaffenweiler

1:5 (1:4)

Tore: 0:1 (5.) Herbst, 1:1 (12.) F. Gatti, 1:2 (15.) Herbst, 1:3 (36.) Reitze, 1:4 (45./FE) Herbst, 1:5 (70.) Scholemann. – SR: Markus Clajus (Donaueschingen). – Z.: 110.

(neu) Der SV Grafenhausen wurde unter Wert besiegt. Das Schlusslicht versuchte, von Beginn an Druck zu machen. Schon nach vier Minuten hätte Torjäger Florian Haselbacher das 1:0 erzielen können. Er vergab eine gute Chance. Im Gegenzug fiel dann die Führung für die Gäste. Die Grafenhausener stürmten weiter munter drauf los und wurden belohnt. Ein Abpraller landete bei Felix Gatti (12.). Er zog ab, die Kugel zappelte zum 1:1 im Netz. Die Gastgeber hatten nun auch noch Pech. Haselbacher musste verletzt vom Feld. Der SV Grafenhausen setzte von da an in der Offensive kaum noch Akzente und wurden hinten noch drei Mal kalt erwischt. Die Grafenhausener drückten nach der Pause – ohne Erfolg.