Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald SV Grafenhausen: Das war's wohl

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald: 1:5 beim SV Überauchen besiegelt fast den Abstieg. Florian Haselbacher verwandelt Strafstoß zum Ehrentor

Fußball-Bezirksliga, Schwarzwald

SV Überauchen -

SV Grafenhausen

5:1 (1:0)

Tore: 1:0 (42.) Hoch, 2:0 (50.) Albrecht, 3:0 (55.) Hoch, 4:0 (64.) Weets, 4:1 (73./FE) Haselbacher, 5:1 (80.) Albrecht. – SR: Fabian Langenbacher (Wolterdingen). – Z.: 80.

(neu) Der SV Grafenhausen wurde unter Wert besiegt. Das Schlusslicht spielte mutig und bot dem SV Überauchen zumindest eine Hälfte lang Paroli. Doch nach den beiden Gegentoren nach der Pause, innerhalb von fünf Minuten hatten die Grafenhausener kaum noch Hoffnung auf ein Remis. Die Gastgeber waren in der 42. Minute in Führung gegangen. Trotz des aussichtslosen Rückstands versuchte der SV Grafenhausen noch einmal alles. Sie wurden dann ausgekontert. Am Ende sprang wenigstens das Ehrentor heraus. Florian Haselbacher verwandelte vom Punkt.