Frauenfußball SV Görwihl ist nur Außenseiter

Frauenfußball: Finalgegner im Rothaus-Bezirkspokal, die SG Schliengen/Neuenburg, hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren

Frauenfußball, Rothaus-Bezirkspokal: (gru) Bezirksligist SV Görwihl setzte ausgerechnet am vergangenen Sonntag die Generalprobe für das am Donnerstag, 13.30 Uhr, beim FV Fahrnau, Finale i Rothaus-Bezirkspokal gegen die SG Schliengen/Neuenburg gewaltig in den Sand.

Die Elf von Ömer Cicek führte im Ligapiel beim Endspielgegner, der mit 17 Siegen aus 17 Spielen die Bezirksliga eindrucksvoll beherrscht, zwar durch Selina Winklers Tor in der 32. Minute. Doch noch vor der Pause glich Maren Lützelschwab für den Tabellenführer aus. In der Schlussphase machten Leonie Amann (85.) und Laura Hoßlin (88./90.+1) den 4:1-Sieg der Rebländerinnen perfekt.

Nichts anderes also als eine Revanche haben die Pokalsiegerinnen von 2014 gegen den Finalistinnen von 2016 (2:3 in Bergalingen gegen SV Todtnau) im Sinn – auch wenn sie angesichts der Liga-Konstellation als Außenseiter ins Endspiel gehen werden. Diese Rolle hatten sie allerdings auch schon vor drei Jahren in Schopfheim inne und setzten sich prompt im Elfmeterschießen gegen den haushohen Favoriten SV Niederhof durch.