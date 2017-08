Fußball SV Eschbach will umgehend wieder aufsteigen

Fußball-Kreisliga B: Saison beginnt am Wochenende für die 56 Mannschaften. Staffel drei ist hochkarätig besetzt. Gutes Dutzend Clubs nimmt sechs Aufstiegsplätze ins Visier

Fußball-Kreisliga B: – Überregional sowie in der Bezirksliga und den beiden Staffeln der Kreisliga A rollt der Ball seit einigen Wochen schon. Nun greifen am Wochenende die 56 B-Kreisligisten ins Geschehen ein. Spätestens seit der Reform von sechs auf vier Staffeln vor drei Jahren ist das Niveau dieser Spielklasse erheblich gestiegen. Sieben Absteiger, die schnellstens wieder zurück in die Kreisliga A wollen, und sieben Neulinge bereichern das Tableau.

Kreisliga B-1: – Der SV Istein ist als einziger Absteiger zwangsläufig Favorit in dieser Staffel. Das Leben schwer machen dürften ihm der SV Liel-Niedereggenen und der TuS Binzen, die im Vorjahr vorn mitmischten.

Kreisliga B-2: – Hier will der SV Schwörstadt den Abstieg vergessen lassen und unter Trainer Francesco Billeci umgehend wieder aufsteigen. Das Team bleibt weitgehend zusammen, erhält unter anderem durch Stephan Leipert vom FSV Rheinfelden und Rückkehrer Patrick Späthe (SV 08 Laufenburg) einen Qualitätsgewinn. Mit Freude hat der SV Herten II den Start seiner „Ersten“ verfolgt. Denn deren Abstieg aus der Bezirksliga versperrte den von Christian Jäger trainierten Reservisten den möglichen Aufstieg via Relegation. Dafür nahm der SV Eichsel teil, scheiterte allerdings deutlich am FV Lörrach-Brombach III. Nun starten die Eichsler den nächsten Anlauf.

Kreisliga B-3: – Nach zehn Jahren spielt der SV Eschbach wieder in der Kreisliga B. Gegen den SV Weil III hatte das Team in den Abstiegsspielen keine Chance. Nun erwischte die Elf um Torjäger Frank Arzner die knackigste Staffel. Neben den Eschbachern, die künftig ohne Thomas Eckert auskommen müssen, mischen im SV Unteralpfen, dessen Kader im wesentlichen zusammenblieb und nur Jonas Albiez an den SV Buch abgab, und der SG Niederhof/Binzgen zwei weitere Absteiger mit. Zum großen Kreis der Titelanwärter dürfen der FC Dachsberg, die SG Höchenschwand/Häusern, der SV Waldhaus, der FC Rotzel und durchaus Neuling T.I.G. Bad Säckingen gezählt werden. Für Hochspannung ist also gesorgt. Wer hier Meister wird, der kann tatsächlich was.

Die Spieler des SV Niederhof und des FC Binzgen haben sich vorgenommen, den freien Fall zu stoppen. Vor zwei Jahren spielten die Niederhöfer, die den Stamm der neuen Elf bilden, immerhin eine Saison in der Bezirksliga. Trainer Dirk Tegethoff war höchst erfolgreich in der Integration beider Vereine, doch der sportliche Erfolg blieb wegen der meist schwierigen Personalsituation. Dass die neue Saison nicht viel leichter wird, deutete schon das frühe Pokal-Aus beim C-Kreisligisten SpVgg. Wehr an.

Neuling T.I.G. Bad Säckingen hat sich viel vorgenommen. Vor zwei Jahren konstituierte sich das multikuturelle Team, stieg nun souverän auf und sieht sich noch nicht am Ende der Fahnenstange. Sportchef Oguz Islam betont: „Wir wollen eine gute Rolle in der neuen Liga spielen.“ Der neue Trainer Muhammet Yilmaz bekam unter anderem in Stürmer Giuseppe Catanzaro, Torwart Adis Imsirovic und Volon Abedini, der zuletzt für einen albanischen Drittligisten stürmte, drei Hochkaräter.

Kreisliga B-4: – Umgehend kehrten der FC Dettighofen und der SV Stühlingen wieder zurück. Ob es dem SV Stühlingen unter dem neuen Trainer Fabian Spitz gelingt, wieder auszusteigen, bleibt abzuwarten. Der FC Dettighofen hatte indessen viel Pech mit Verletzten.

Auf die beiden Absteiger wartet starke Konkurrenz. Beim Vizemeister VfR Horheim-Schwerzen gibt sich Trainer Stefan Indlekofer kämpferisch: „2016 waren wir Dritter, diesmal Zweiter, jetzt wollen wir angreifen und Meister werden.“ Zum Kreis der Aufstiegsanwärter gehören auch der SV Eggingen, SV Dillendorf und die SG Bettmaringen/Mauchen. Nach einigen Jahren in den Niederungen der Kreisliga C will sich AGS Lauchringen – unter anderem mit Neuzugang Halil Agilkaya vom VfB Waldshut – in der Kreisliga B etablieren.