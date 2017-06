Fußball-Kreisliga A SV Eschbach muss in die Kreisliga B

Just zum 50. Vereinsgeburtstag steigt die Elf des scheidenden Trainers Karlheinz Silbereis ab – genau zehn Jahre nach dem Aufstieg zum 40. Jubiläum. SV Weil III feiert im Rückspiel vor rund 350 Zuschauern einen nie gefährdeten 3:0-Sieg.

Fußball, Abstieg aus der Kreisliga A

SV Eschbach – SV Weil III 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 (34.) Mohammad; 0:2 (58.) und 0:3 (64.) beide Arsentjiew. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 350. – Bes.: GR für Duran (SVE/78.); Lazarov (SVW/61.) hält HE von Arzner.

Es hätte ein Vorgriff aufs Fußballfest zum 50. Geburtstag am Wochenende werden können. Das Wetter passte, 350 Zuschauer säumten den kleinen Rasenplatz bei Ziegelhütte – doch aus der Party zum Ligaverbleib wurde nichts. Zu überlegen agierte die mit erfahrenen Spielern aufgepeppte "Dritte" des SV Weil und gewann verdient mit 3:0.

Von Beginn an dominierte der SV Weil III: "Wir hatten uns gut auf den Gegner eingestellt", deutete Trainer Franco Viteritti, dass er den 2:1-Sieg im Hinspiel zur aufmerksamen Beobachtung der Eschbacher genutzt hatte. In der Tat leistete sich seine mit Patric Lauber, Kyriakos Stergianos , Thomas Schwarze und Witalij Arsentjew verstärkte Elf kaum Fehler. Nahezu über die komplette Spielzeit waren die Weiler bestimmend.

Einzig Torszenen blieben im ersten Abschnitt absolute Mangelware. Beim Gastgeber fiel die Offensive komplett aus: "Wir hätten gern auf 1:0 gespielt", lautete ein süffisanter Kommentar aus den Eschbacher Reihen: "Doch dazu sollten wir mal aufs Tor schießen." Effektiver war da Weils Stürmer Ibrahim Mohammad. Seinen ersten Schussversuch blockte Kai Jacobshagen noch zur Ecke ab. Bei der zweiten Weiler Chance, Stergianos hatte geflankt, ließ sich Mohammad (34.) nicht mehr stoppen und köpfte zum 0:1 ein.

Mit mehr Elan kamen die Hausherren aus der Pause, wussten um die Bürde, jetzt mindestens zwei Tore schießen zu müssen, um wenigstens eine Verlängerung zu erreichen. Doch willig war nur der Geist – es blieb beim verzweifelten Anrennen.

Die Weiler schienen ihre Führung verwalten zu wollen, starteten einen Konter über Arsentjew (58.), der aber über Manuel Merks Schuh stolperte. Den Freistoß schlenzte Arsentjew an der Mauer und Torwart Peter Booz vorbei zum 0:2 ins Netz.

Die wohl einzige Chance der Eschbacher, dem Spiel doch noch eine Wende zu geben, war gleichzeitig auch die letzte echte Möglichkeit. Nach einem Handspiel im Weiler Strafraum entschied Schiedsrichter Rafl Brombacher auf Strafstoß. Frank Arzner zielt scharf und halbhoch nach links. Mit einem tollen Sprung schnappte aber Lazarov nach dem Ball – das wars, zumal Arsentjew (64.) kurz danach den 0:3-Endstand markierte. Das mögliche 0:4 bliebt Aaron Schrempp (79.) versagt. Sein strammer Schuss knallte an den linken Pfosten.

Nach dem sekundengenauen Schlusspfiff jubelten das knappe Dutzend aus dem Weiler Anhang; die Spieler freuten sich, den Abstieg abgewendet und den Aufstieg der "Vierten" in die Kreisliga B ermöglicht zu haben. Beim SV Eschbach herrschte zunächst Ernüchterung, ehe die Spieler mit betretenen Minen aber doch applaudierend zu den Zuschauern gingen: "Auf ein Neues in der Kreisliga B", konstatierte ein enttäuschter Vorsitzender Jürgen Amrein im Video-Interview mit dem SÜDKURIER: "Wir haben es schon im Verlauf der Saison vergeigt. Vor allem zu Hause wurden zu viele Punkte verspielt."

Ähnlich sieht es Trainer Karlheinz Silbereis, für den nach dem Abstiegsspiel die zweite Amtszeit in Eschbach endet: "Ich bin vor zehn Jahren mit den Jungs aufgestiegen, hätte gern den Ligaverbleib geschafft. Aber die Substanz hat durch Abwesenheit und Verletzungen wichtiger Spieler einfach gefehlt." Silbereis wird erst einmal pausieren, wird dem Verein aber in irgendeiner Form erhalten bleiben. Sein Nachfolger zur neuen Saison wird Jürgen Rehm aus den Reihen der Alten Herren.

Beim SV Weil III atmete Franco Viteritti erst einmal durch: "Ich möchte so eine Saison nicht noch einmal erleben", betont der Trainer im Video-Interview mit dem SÜDKURIER: "Wichtig ist, dass wir im Verein die Absprachen verbessert haben, um nicht mehr in so eine Situation zu kommen." Sein Dank galt vor allem jenen Spielern, die in den Abstiegsspielen aushalfen: "Es war keine Selbstverständlichkeit, dass sie sich uns zur Verfügung gestellt haben. Gut war, dass die Integration ins bestehende Mannschaftsgefüge so problemlos funktioniert hat."