Fußball-Kreisliga A-Ost SV Eschbach holt den SV Berau ein

Fußball-Kreisliga A-Ost: Ordentliches Stück Arbeit gegen letztlich zu harmlose Gäste bringt wichtigen 2:0-Erfolg im "Duell am Strich". Frank Arzner und Andreas Studinger treffen für die Gastgeber. Drei Platzverweise in der Schlussphase werfen leichten Schatten über ein faires Duell vor 135 Zuschauern

Fußball Kreisliga A-Ost

SV Eschbach – SV Berau 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 (26.) Arzner; 2:0 (90.+2/FE) Studinger. – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Z.: 135. – Bes.: Rot für Hindsches (SVB/90.+4) wg. Tätlichkeit; GR für Merk (SVE/89.) und M. Isele (SVB/90.+2).

Kein Mucks kam mehr aus der Berauer Ecke, als Schiedsrichter Holger Trezfer (Hasel) das "Duell am Strich" beim SV Eschbach abgepfiffen hatte. Erschöpft und wie erschlagen nahmen die Gäste das bittere 0:2 beim nun punktgleichen Konkurrenten im Abstiegskampf hin: "Wir sind selbst schuld an dieser Niederlage", hatte Trainer Theo Dorn die Gründe für die Pleite schnell ausgemacht: "Wir haben es nicht geschafft, uns auf die Umstände hier einzustellen. Dabei weiß jeder, was in Eschbach los ist."

Den kleinen Kunstransplatz ließ Dorn nicht gelten: "Unser Platz in Berau ist auch nicht größer." Doch seine Jungs fanden einfach kein Mittel auf dem künstlichen Grün. Beide Teams schenkten sich nichts, agierten phasenweise wie Handballer auf dem engen Terrain. Dass die Eschbacher den Fight für sich entscheiden konnten, war unterm Strich einem Gedankenblitz ihres Torjägers geschuldet. Frank Arzner war nach 26 Minuten zur Stelle, als Simon Hepp einen Freistoß von Andreas Studinger zu kurz abwehrte und Gegenspieler Patrick Weiss zu weit weg vom Mann stand.

Die Schuld für die Berauer Niederlage deshalb bei Hepp zu suchen, wäre zu kurz gegriffen. Was der Berauer Kapitän in der Folge zwischen den Pfosten leistete, reicht so manchem Torwart für drei Spiele. Mit tollen Reflexen hielt er den Kasten sauber und hatte 28 Sekunden nach Wiederanpfiff das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Beim schönsten Angriff des ansonsten technisch eher übersichtlichen Spiels – Arzner bediente Studinger und der spielte Robin Reuter in den Lauf – versagten dem Eschbacher die Nerven: "Den mache ich normalerweise im Schlaf rein", war Reuter am Ende heilfroh, dass die Punkte in Eschbach blieben: "Das wäre bitter gewesen, wenn wir nach dieser Chance nicht gewonnen hätten."

Für den Routinier war der Sieg, den Andreas Studinger mit einem Foulelfmeter – Magnus Isele hatte Frank Arzner von den Beinen geholt – in der Nachspielzeit perfekt machte, schnell abgehakt: "Drei wichtige Punkte, aber noch habe wir nichts gewonnen. Der Abstiegskampf geht weiter." Für drei Akteure erstmal nicht. Manuel Merk wird den Gastgebern am Sonntag beim FC Hochrhein fehlen; die Berauer treten gegen Meister FC Geißlingen ohne Magnus Isele an. Noch länger dürfte die Pause für Louis Hindsches sein, der sich Sekunden vor Schluss zu einer Frust-Tätlichkeit hinreißen ließ, als er Eschbachs Torwart-Denkmal Florian Amrein – reaktiviert für den erkrankten Peter Booz – in die Werbebande krachen ließ.