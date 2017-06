Fußball SV Eschbach gibt Führung noch ab

1:2-Niederlage im ersten Abstiegsspiel zur Kreisliga B beim SV Weil III. Frank Arzner bringt die Gäste in Führung. Lothar Lehmann scheitert mit Strafstoß

Fußball: (gew) Der SV Eschbach unterlag im ersten Spiel im Kampf gegen den Abstieg in die Kreisliga B beim SV Weil III mit 1:2. Zur Pause lagen die Eschbacher nach dem Treffer von Frank Arzner in der 27. Minute in Führung. Durch einen verwandelten Fouelfmeter glichen die Gastgeber allerdings kurz nach dem Wechsel (48.) aus. Kurz danach scheiterte auf der Gegenseite Lothar Lehmann mit einem Foulelfmeter am Weiler Torwart. Statt in Führung zu gehen kassierte der SV Eschbach noch einen Gegentreffer, der die Niederlage besiegelte. Der SV Weil III war in der interessanten Partie vor 200 Zuschauern – darunter auch viele Eschbacher Fans – auf dem Kunstrasenplatz zwar die dominierende und technisch bessere Mannschaft, doch der SV Eschbach wehrte sich lange erfolgreich gegen die Niederlage. Schiedsrichter war Hafes Gerspacher (Heitersheim). Für Spannung im Rückspiel am kommenden Mittwoch um 20 Uhr beim SV Eschbach ist gesorgt.