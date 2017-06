Fußball SV Eschbach beginnt schon an Fronleichnam

Erste Partie im Kampf gegen den Abstieg in die Kreisliga B steigt am Donnerstag um 20 Uhr beim SV Weil III. Auf- und Abstiegsspiele im Fußball-Bezirk Hochrhein sind terminiert

Fußball: (gew) Der FC Schönau erwartet am Samstag um 18 Uhr den SV BW Ballrechten-Dottingen zum Hinspiel im Kampf um den Landesliga-Aufstieg. Im ersten Aufstiegsspiel zur Bezirksliga trifft der FC Hauingen am Samstag um 16 Uhr auf den FC Schlüchttal (Rückspiel Samstag, 24. Juni, 16 Uhr). Schon am Donnerstag (Fronleichnam) geht es für den SV Eschbach los, der im Abstiegsspiel in die Kreisliga B um 20 Uhr beim SV Weil III antritt. Das Rückspiel in Eschbach steigt am Mittwoch, 21. Juni, um 20 Uhr. – Aufstiegsspiele zur Kreisliga A: FV Lörrach-Brombach III – SV Eichsel (Sonntag, 18. Juni, 16 Uhr; Rückspiel Samstag, 24. Juni, 16 Uhr); FC Bergalingen – VfR Horheim-Schwerzen (Samstag, 17. Juni, 18 Uhr; Rückspiel Sonntag, 25. Juni, 15 Uhr).