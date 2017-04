Tischtennis SV Eichsel will dritten Platz festigen

Verbandsliga-Frauen des SV Nollingen können mit Sieg beim Schlusslicht noch auf Rang fünf. TTC Wehr beim Tabellenführer

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen: (gru) Zwar hat der SV Nollingen in der Rückrunde nur vier Punkte – ein Sieg und zwei Unentschieden – geholt und zwischenzeitlich drohte das Abrutschen in die Abstiegszone. Doch nach dem 8:1 gegen den TTC Reute dürfte sich auch eine Teilnahme an der Abstiegsrunde erledigt haben. Somit spricht niemand im Quartett um Spitzenspielerin Petra Kaufmann von einer verkorksten Saison. Einerseits dürfte die Schweizerin aller Voraussicht nach die Spielrunde als beste Akteurin der Liga abschneiden, andererseits kann die Mannschaft sogar noch Rang fünf erreichen. Dazu braucht es im letzten Spiel einen Sieg beim Schlusslicht SV BW Wiehre-Freiburg. Zweifel am Erfolg gibt es nicht. Das Hinspiel wurde schon mit 8:1 gewonnen und die Freiburgerinnen sind in der Rückrunde noch ohne Erfolgserlebnis.

Verbandsliga, Männer: (mos) Erneut ohne Mark-Hong Bayer möchte der Tabellendritte SV Eichsel in der Partie beim FT 1844 Freiburg II (2.) dennoch zwei weitere Punkte einfahren. „Wir würden gern nochmals gewinnen, um den dritten Tabellenplatz zu verteidigen“, will das Team um Dennis Kalt der erfolgreichen Rückrunde das I-Tüpfelchen aufsetzen. Immerhin haben die Eichsler bisher, mit 14:2 Punkten, die beste Rückrunde der Verbandsliga gespielt. In Freiburg mit dabei sind Christian Switajski, Kalt, Lukas Hertrich, Alexander Höferlin und Daniel Granier. Der sechste Mann war noch ungewiss.

Landesliga Männer, Staffel 2: – Mit drei Ersatzspielern fährt der Tabellenzweite TTF Stühlingen zum Schlusslicht TSV Mimmenhausen. Der Relegationsplatz der Stühlinger ist bereits gefestigt. Ebenso steht fest, dass der Gegner absteigen muss. „Das Spiel ist schwer einzuschätzen, da man nie weiß, ob die Mimmenhausener komplett spielen“, geht Mannschaftsführer Jens Lasarzick von einer offenen Partie aus. Es spielen Frank Schädler, Alexander Dorka, Jacek Hesse, Sven Demuth, Frank Heinrichson und Michael Esser.

Landesliga Männer, Staffel 3: – Der SV Eichsel II (2.) erwartet den unteren Tabellennachbarn TTC Suggental. „Es geht um nichts mehr“, so Mannschaftsführer Jens Kreutler, der selbst verletzt ist. Er hofft aber, die erfolgreiche Runde mit einem schönen Spiel abschließen zu können. Vermutlich spielen Martin Weiss, Manuel Brugger, Björn Jünge, Danijel Soldo, Patrick Jünge und Torsten Einhaus.

Der SV Nollingen (7.), der den Ligaverbleib bereits geschafft hat, muss zwei Mal ran. Erst ist der Tabellenfünfte TuS Teningen zu Gast und tags drauf geht es zum TTC Suggental. „Wir wollen die für uns erfolgreiche Runde positiv zu Ende bringen und vor allem gegen den TuS Teningen gut dagegen halten“, geht das Team um Kapitän Georg Ranert locker in die Spiele. „Der überraschende Punkt gegen den TTC Suggental im Hinspiel wird kaum zu wiederholen sein“, so Ranert. Sicher spielen bisher nur Christian Riehm, Oliver Grass, Gerhard Gretsch und G. Ranert. Wer aus der Reserve aushilft, stand noch nicht fest.

Zum Tabellenführer TTV Auggen II muss der TTC Wehr. Der Tabellenachte, der hofft, am Ende den Relegationsplatz noch inne zu haben, ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst. „Wir wollen uns lange wehren“, gibt sich das Team um Carsten Kuck kampfeslustig. Nach Auggen fahren André Kleber, Kuck, Dirk Schönle, Ralf Bächle, Manuel Lauber und Stefan Schwarz.