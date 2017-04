Tischtennis SV Eichsel krönt seine tolle Rückrunde

Tischtennis: Verbandsligist siegt beim Vizemeister und ist bestes Team der Rückserie. Nollinger Frauen rücken nach Sieg auf Platz fünf und feiern Petra Kaufmann als beste Spielerin der Liga. Landesligist TTC Wehr spielt trotz Niederlage stark bei Meister TTV Auggen II auf und setzt nun Hoffnung in die Abstiegsrunde. Nollinger Männer verabschieden sich mit guten Leistungen

Tischtennis-Verbandsliga, Frauen:

SV BW Wiehre-Freiburg – SV Nollingen 3:8. (gru) Ende gut, alles gut. Mit einem klaren Sieg beim in der Rückrunde punktosen Schlusslicht und Abschlussplatz fünf verabschieden sich die Nollingerinnen in die Sommerpause. Grund zum Feiern brachten nicht nur die zwei gewonnenen Spiele zum Ausklang, sondern auch die Tatsache, dass Spitzenspielerin Petra Kaufmann 49 ihrer 51 Matches in dieser Saison gewann. Drei davon in der Freiburger Wiehre, dazu das Doppel mit Adelina Bejtaga. Bejtaga gewann zwei Spiele, je einen Punkt steuerten Claudia Hackl und Nicole Weber bei.

Verbandsliga, Männer:

FT 1844 Freiburg II – SV Eichsel 5:9. (mos) Als bestes Team der Rückrunde mit acht Siegen und nur einer Niederlage spielte sich der SV Eichsel nach der Weihnachtspause von Platz acht auf Platz drei. Die Serie wurde mit einem Sieg beim Vizemeister gekrönt. „Es war wieder eine hervorragende Mannschaftsleistung", ist Teamchef Dennis Kalt stolz. Christian Switajski/Kalt und Alexander Höferlin/Michael Kuder gewannen ihre Doppel mit 3:1, Lukas Hertrich/Daniel Granier mussten sich 0:3 geschlagen geben. Im Einzel punktete Switajski einmal. In der Mitte holte Hertrich einen Punkt, während Höferlin gute Nerven bewies und beide Spiele mit 12:10 im fünften Satz gewann. Hinten kamen zwei Siege von Granier und einer von Ersatzmann Kuder.

Landesliga Männer, Staffel 2:

TSV Mimmenhausen – TTF Stühlingen 4:9. – Beim fast komplett angetretenen Gastgeber tat sich der mit drei Ersatzspielern angetretene Tabellenzweite TTF Stühlingen zunächst schwer. Sowohl Jacek Hesse/Sven Demuth als auch Frank Heinrichson/Michael Esser verloren ihre Doppel. Lediglich Frank Schädler/Alexander Dorka holten einen Punkt. Im Einzel drehte sich das Blatt. Vorn spielten Schädler und Dorka vier Punkte ein. In der Mitte holte Hesse zwei Punkte und Demuth einen. Hinten hatte Ersatzmann Esser keine Chance, Heinrichson spielte einen Sieg ein.

Landesliga Männer, Staffel 3:

SV Eichsel II – TTC Suggental 8:8. – Trotz 6:1-Führung verpasste der Tabellenzweite vom Dinkelberg den Sieg zum Saisonabschluss. Manuel Brugger/Björn Jünge, Martin Weiss/Torsten Einhaus und Patrick Jünge/Danijel Soldo gewannen ihre Doppel. Weiss verlor sein Einzel gegen Horst Zajonc, ehe Brugger, B. Jünge und P. Jünge das 6:1 einspielten. Danach riss der Faden. Es siegte nur noch Brugger gegen Zajonc und schon stand es 7:7. Einhaus holte gegen Berthold Streifeneder den achten Punkt. Im Schluss-Doppel mussten sich Brugger/B. Jünge im fünften Satz mit 13:15 geschlagen geben.

SV Nollingen – TuS Teningen 9:2. – Keine Chance ließ der SV Nollingen (7.) dem Tabellenfünften. „Es lief wie am Schnürchen. Der Sieg war wichtig für unsere Moral“, zieht Kapitän Georg Ranert sein Fazit. Christian Riehm/Oliver Grass, Gerhard Gretsch/Henrik Leimeister und G. Ranert/Mathias Langer legten drei Doppel-Sieger vor. Fünf gewonnene Einzel von Riehm, Grass, Gretsch, Ranert und Leimeister brachten das schnelle 8:0. Nun unterlagen Langer und Riehm, ehe Grass gegen Stefan Kuhn im fünften Satz mit 13:11 den Sieg klar machte.

TTC Suggental – SV Nollingen 9:5. – Beim zweiten Einsatz lagen die Nollinger bereits 1:7 beim Tabellendritten im Rückstand. Lediglich Riehm/Grass hatten ihr Doppel gewonnen. Mit dem Fünf-Satz-Sieg von Wolfgang Burmistrzak gegen B. Streifeneder begann eine Aufholjagd, die Grass, Gretsch und G. Ranert bis zum 5:8 fortsetzten. Nach dem 1:3 von Burmistrzak gegen Frank Kury war das Spiel zu Ende. „Insgesamt war es eine super Saison für uns“, nahm Ranert diese Niederlage locker.

TTV Auggen II – TTC Wehr 9:7. – Beim Meister schrammten die Wehrer knapp am Punkt vorbei. Sie hatten zwischenzeitlich sogar 7:5 geführt, ehe Lauber und Konoppa jeweils 2:3 verloren, Philipp Bögle mit 1:3 und das Schluss-Doppel André Kleber/Kuck ebenfalls mit 2:3. Die Punkte holten zuvor Kleber/Kuck, Kleber, Kuck, Bächle (2), Lauber und Konoppa. Jedoch auch mit einem Sieg wäre die Teilnahme an der Abstiegsrunde nicht verhindert worden. „Tolle Leistung des gesamten Teams. Vor allem Ralf Bächle hat zwei super Spiele gemacht“, hofft Kapitän Carsten Kuck auf eine erfolgreiche Saison-Verlängerung gegen den Rastatter TTC und den TTSV Mönchweiler.