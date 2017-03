SV Eichsel II hat zweiten Platz fest im Blick

Tischtennis-Landesligist erwartet im Derby am Freitagabend Schlusslicht TTC Laufenburg. Frauen der TTF Stühlingen vor Titelgewinn in der Badenliga. SV Nollingen erwartet TTC Steinach

Tischtennis-Badenliga, Frauen: (gru) Ein letztes Mal Vollgas geben und danach wäre der Rest ein Schaulaufen für Aufsteiger TTF Stühlingen. Das Quartett aus dem Wutachtal hat morgen Verfolger 1. TTC Ketsch zu Gast und kann mit einem Sieg alles klar machen. Dann würde das Team als Meister am Sonntag zum Nachholspiel beim TTSV Mönchweiler an die Platten gehen.

13 Spiele haben die Stühlingerinnen bislang bestritten und alle gewonnen. Ganze 18 Partien wurden dabei abgegeben – eine bärenstarke Bilanz. Diese soll nun gegen Verfolger 1. TTC Ketsch ausgebaut werden. Im Hinspiel gab es einen 8:4-Erfolg in Nordbaden, „knapper“ wurde nie gewonnen. Für den Fall des Sieges, so TTF-Vorsitzende Tatjana Lasarzick, sei keine Party geplant: „Wir haben nicht damit gerechnet, dass schon so früh der Titel klar sein könnte. Gefeiert wird wohl erst beim großen Heimspieltag am 1. April.“

Verbandsliga, Frauen: – Zwei entscheidende Partien haben die TTF Stühlingen II vor der Brust: „Nachdem wir in Freiburg-Wiehre und Reute verloren haben, fehlen uns vier wichtige Punkte“, betont Tatjana Lasarzick. Weniger vor dem TTV Gamshurst (2.) als vor dem unteren Nachbarn TTC Steinach hat sie Respekt: „Die Gamshursterinnen liegen uns. In der Vorrunde haben wir sie 8:0 besiegt.“ Weniger gute Erinnerungen hat sie an das mit 4:8 verlorene Hinspiel gegen den TTC Steinach: „Deren unorthodoxes Spiel liegt unseren jungen Akteurinnen gar nicht.“ Ehe die Steinacherinnen am Sonntag die TTF Stühlingen II empfangen, müssen sie morgen zum SV Nollingen. Die Gastgeberinnen stehen dank einer sehr soliden Vorrunde noch gut da. In der Rückrunde läuft es indessen gar nicht.

Verbandsliga, Männer: (mos) Mit dem TTC Rastatt (3.) hat der SV Eichsel (8.) noch eine Rechnung offen. „Nach der 2:9-Klatsche ohne Christian Switajski in der Hinrunde wollen wir das Spiel offen halten“, hofft Dennis Kalt, zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die Eichsler gehen komplett mit Switajski, Kalt, Mark-Hong Bayer, Lukas Hertrich, Alexander Höferlin und Daniel Granier an die Platten.

Landesliga Männer, Staffel 2: – An seine gute Leistung von zuletzt wollen die TTF Stühlingen (2.) anknüpfen und beim TTSV Mönchweiler (8.) zwei weitere Punkte holen. „Ein Sieg ist Pflicht. Beim TTSV Mönchweiler fehlt die Nummer fünf, das macht es uns noch leichter“, will Mannschaftsführer Jens Lasarzick, wie beim 9:1 im Hinspiel, beide Punkte einfahren. Nach Mönchweiler fahren Gerd Schönle, Frank Schädler, Alexander Dorka, Jacek Hesse, Jens Lasarzick und Sven Demuth.

Landesliga Männer, Staffel 3: – Bereits heute Abend erwartet der SV Eichsel II Schlusslicht TTC Laufenburg. „Wir wollen zwei Punkte. Wenn es mit dem Meistertitel schon nichts mehr wird, sollten wir wenigstens Vizemeister werden“, wird der Eichsler Spielführer Jens Kreutler kein Risiko eingehen und Jörg Blank, Martin Weiss, Manuel Brugger, Björn Jünge, Kreutler und Patrick Jünge ins Rennen schicken. Die Gäste verzichten auf den Einsatz des verletzten Lukas Köhler. Bernhard Bürgin, Heiko Zindel, Jürgen Müller, Salko Alajbegovic und Torsten Weierstall sind dabei. Beim zweiten Einsatz beim TV Denzlingen wird es für die Laufenburger schwer, das 9:7 der Hinrunde zu wiederholen. Der SV Nollingen muss zu Tabellenführer TTV Auggen II. Die Nollinger bieten laut Kapitän Georg Ranert Christian Riehm, Oliver Grass, Gerhard Gretsch, G. Ranert und Richard Ranert auf. Wer an sechs spielt, ist noch unsicher.