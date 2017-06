Fußball SV Dogern ist am Tiefpunkt angekommen

Fußall: Vor 19 Jahren stieg der Dorfverein in die Landesliga auf und heute geht es nach dem Abstieg in die Kreisliga C ganz unten weiter. Interview mit dem 2. Vorsitzenden Fabian Prause.

Der Tiefpunkt ist erreicht. Vor 19 Jahren wurde der SV Dogern unter Trainer Udo Gabele noch Meister in der Bezirksliga und künftig spielt er als einer der wenigen Verein mit seiner „Ersten“ in der Kreisliga C. Nach dem 1:3 gegen den FC Bad Säckingen und dem zeitgleichen Sieg des SV Albbruck II beim SV Buch II war der Abstieg perfekt. Wir sprachen mit Fabian Prause (28), seit acht Jahren als zweiter Vorsitzender im Amt.

Fabian, wie erlebten Sie den Sonntag?

Mich traf es doppelt schwer, denn stand mit dem Handy in Buch und musste zuschauen, wie der SV Albbruck II dort gewinnt. Aus Dogern erfuhr ich, dass wir nach Michael Amreins Tor zum 1:1 in Überzahl noch mit 1:3 verloren. Aber das war ein Spiegelbild der Saison.

Man steigt ja nicht im letzten Spiel ab.

Richtig, denn Fehler wurden über die Saison genügend gemacht. Allein die Tatsache, dass wir gegen Schlusslicht SV Todtmoos zwei Mal verloren haben, sagt alles. Der Kader hätte eigentlich die Qualität für die Kreisliga B. Das zeigen Ergebnisse gegen Spitzenteams – wir siegten beispielsweise in Bergalingen.

Wie geht es nun weiter?

Wir setzen uns am Freitag zusammen. Wir werden über Fehler der Vergangenheit reden, aber auch zuversichtlich nach vorn schauen. Ich denke, dass der Großteil der Mannschaft zusammenbleibt. Es sind ja auch zum großen Teil Jungs aus Dogern, die bei uns spielen.

Wie sehr erschüttert es den Verein?

Einfach wegstecken wird man einen Gang in die Kreisliga C nicht. Aber wir sind gefestigt. Bei uns spielen 120 Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde. Wir haben hier eine tolle Anlage mit einem neuen Kunstrasen, der in kürzester Zeit mit zahlreichen Helfern gebaut wurde. Die Basis, wieder nach oben zu kommen, ist also gegeben. Wichtig ist, dass die Jugendarbeit weiter ausgebaut wird. Ab der neuen Saison gibt es auch wieder eine A-Jugend – in Spielgemeinschaft mit dem SV Eschbach. Das war bitter nötig, denn in den vergangenen fünf Jahren kam kein einziger Jugendspieler zu unseren Aktiven.

Viele reden von der guten alten Zeit. Auch die Zuschauer in Dogern?

Diese Zeiten sind doch längst vorbei. Von jener Generation sind ja auch kaum noch Spieler im Verein, denn es waren auch etliche fremde Spieler damals dabei. Einzig Wolfgang Mücke ist noch dabei, bei den Alten Herren und als Jugendtrainer. Nein, die Zuschauer haben natürlich die Situation oft und zu recht kommentiert. Aber die Dogerner haben uns trotz allem die Treue gehalten. Ich hoffe, dass das auch nächste Saison so sein wird. Unser Ziel ist es, so schnell es geht, wieder nach oben zu kommen.