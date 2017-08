Fußball SV Buch und SV BW Murg im Finale

Halbfinalspiele beim Hotzenwaldcup des FC Schachen

Fußball: – Das Endspiel um den Hotzenwaldcup beim FC Schachen bestreiten am Samstag, ab 18.20 Uhr, der SV Buch der SV BW Murg. Die Elf aus Buch setzte sich im Halbfinale gegen den SV Dogern mit 10:0 durch. Der SV BW Murg bezwang den künftigen Ligarivalen VfB Waldshut mit 2:1. Die beiden Verlierer bestreiten das Spiel um Platz drei um 16.30 Uhr am Samstag.

SV Buch – SV Dogern 10:0 (4:0). – Tore: 1:0 (1.) und 2:0 (10.) beide Jan Körner, 3:0 (22.) und 4:0 (27.) beide Dawid Armanowski, 5:0 (43.) Manuel Berger, 6:0 (53.) Jan Körner, 7:0 (55.) Denys Martini, 8:0 (58.) Dawid Armanowski, 9:0 (67.) und 10:0 (69.) beide Stefan Rutschmann. – SR: Thomas Ruppert (Rickenbach). – C-Kreisligist SV Doggern konnte zu keinem Zeitpunkt an die zuvor gezeigten guten Leistungen im Turnier anknüpfen und kam frühzeitig gegen den drei Klassen höher spielenden SV Buch in einem sehr einseitigen Spiel heftig unter die Räder.

SV BW Murg – VfB Waldshut 2:1 (2:0). – 1:0 (14.) Nico Kunzelmann, 2:0 (20.) Gökalp Uyar, 2:1 (80.) Dennis Breszki. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Sehr ausgeglichenes, temporeiches Spiel in dem der SV BW Murg die besseren Chancen hatte und deshalb verdient ins Endspiel einzog. In der 75. Minute hätten die Murger den Sack endgültig zumachen können, scheiterten aber mit einem Foulelfmeter am Waldshuter Torwart. Brzeskis Anschlusstreffer kam für den VfB Waldshut zu spät.

Finalspiele am Samstag: 16.30 Uhr: Spiel um Platz 3: SV Dogern – VfB Waldshut; 18:20 Uhr: Endspiel: SV Buch – SV Blau Weiß Murg.