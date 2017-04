Fußball-Bezirksliga SV Buch siegt beim FC Wittlingen

Fußball-Bezirksliga: Rutschmann und Armanowski drehen das Nachholspiel am Karsamstag in der Schlussphase. Di Mattia trifft früh zur Führung der Gastgeber

Fußball-Bezirksliga

FC Wittlingen – SV Buch 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 (7.) Di Mattia; 1:1 (74.) Rutschmann; 1:2 (90./FE) Armanowski. – SR: Arno Gutmann (Münstertal). – Z.: 250. – Bes.: GR für Wagner (FCW/85.).

"Es war keine tolle Woche für uns", fand Trainer Tiziano Di Domenico noch weit drastischere Worte für die Bilanz nach den drei Spielen des FC Wittlingen innerhalb acht Tagen: "Wenn es gut läuft, holen wir sieben Punkte. Aber es lief vor allen in Weil und Bad Bellingen gar nicht gut für uns. Heute hätten wir einen Punkt verdient gehabt", zeigte er sich zumindest mit der Ausbeute von null Punkten aus den Spielen in Weil, Bad Bellingen und gegen den SV Buch enttäuscht: "Ich kann den Jungs aber keinen Vorwurf machen. Sie waren am Ende einfach platt."

Das Glück hatte FC Wittlingen nicht gepachtet. Vor der Partie musste Josef Hergenreiter aus der "Zweiten" ran, weil die etatmäßigen Torhüter Dennis Fritz , Aykut Kaya und Stefan Räpple verletzt sind. Drei Minuten nach seinem Führungstreffer humpelte auch Torschütze Salvatore Di Mattia in die Kabine – Zerrung.

"In der Schlussphase kam dann alles zusammen", so Di Domencio, der sich nach dem Ausgleich von Stefan Rutschmann mit einem Remis hätte anfreunden können. Erst musste der eingewechselte Lars Wagner mit Gelb-Rot (85.) vom Platz, dann ging David Stiefvater gegen Pascal Pecoraro zu ungestüm in den Zweikampf. Die Chance zum Sieg per Strafstoß ließ sich Dawid Armanowski in der Schlussminute nicht nehmen.

"Wir waren nach der Pause die bessere Elf", betonte SVB-Vorsitzender Rainer Kuttruff und freute sich, dass seine Elf noch belohnt wurde: "In den letzten Minuten hat uns natürlich der Platzverweis in die Karten gespielt."

In der nun begradigten Tabelle bleibt der FC Wittlingen trotz der drei Niederlagen auf Rang vier mit nur vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Schönau (41 Punkte). Der SV Buch steht mit nun 34 Punkten auf dem achten Rang.