Fußball-Bezirksliga SV Buch setzt auf seine Qualitäten

Fußball-Bezirksliga: Der neue Trainer Michael Hägele muss bewährte Stammkräfte ersetzen. Drei Nachwuchsspieler und Jonas Albiez vom SV Unteralpfen sind neu dabei

Fußball-Bezirksliga: – Was lange währt, soll endlich – und gut – werden. "Wir stehen schon seit Jahren in Kontakt. Doch erst jetzt hat es gepasst", freut sich Trainer Michael Hägele auf seine erste Saison mit dem SV Buch: "Es ist ein Club, so ganz nach meinem Geschmack", gibt er in Weilheim lebende Schwabe zu: "Mir gefällt der dörfliche Charakter, dass die meiste Spieler aus dem Ort stammen und dass die Leute geerdet sind, zusammen halten."

Entsprechend sei auch davon auszugehen, dass keine utopischen Forderungen an Trainer und Spieler gerichtet werden: "Der SV Buch geht in seine siebte Bezirksliga-Saison und wurde stets als einer der Absteiger gehandelt. Aber mit seinen Qualitäten hat das Team die Kritiker immer eines Besseren belehrt. Diesen Trend möchte ich fortsetzen", hat sich Hägele vorgenommen. Allerdings weiß der erfahrene Trainer, der nach seiner Station beim FC RW Weilheim kurz beim SV BW Murg und bis zur Winterpause 2016/17 beim SV Waldhaus tätig war, dass es angesichts der personellen Veränderungen – auch und vor allem bei den Konkurrenten – nicht einfach wird: "Es steht ein gewisser Umbruch an."

In Axel Schupp und Jürgen Eckert haben zwei bewährte Abwehrrecken die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Alaa Edin Atalla ist künftig als Spielertrainer der Reserve im Einsatz und Dennis Brzeski sich kurzfristig zu einem Wechsel zum VfB Waldshut entschieden: "Diese vier Abgänge treffen uns sehr", mahnt Hägele die Optimisten. Einziger externer Neuzugang ist Jonas Albiez vom Nachbarn SV Unteralpfen sowie vier Spieler aus dem Nachwuchs: "Sie sind wertvolles Potenzial für die Zukunft. Ich wollte sie eigentlich behutsam an die Aktiven heran führen. Nun müssen sie relativ schnell ins kalte Wasser", ist Hägele zwar nicht ganz so glücklich mit der aktuellen Personallage, blickt aber optimistisch in die Zukunft: "Im nächsten Jahr kommen wieder ein paar A-Junioren. Diese jungen Spieler sollen eine gute Perspektive beim SV Buch haben."

Der ohnehin kleine Kader werde sich also von Anfang an bewähren müssen: "Entsprechend sind unsere routinierten Spieler gefordert, die Jungen zu führen", verteilt Hägele die Verantwortung auf die Schultern von erfahrenen Spielern wie Denys Martini und Dawid Armanowski. Zudem möchte Hägele die Spielkultur weiter verbessern: "Die kämpferischen Qualitäten gilt es zu bewahren und die spielerischen Möglichkeiten weiter auszubauen." Über kurz oder lang soll der SV Buch zu Hause wieder eine Macht werden: "Die Gegner müssen wieder mit großem Respekt zu uns kommen", wünscht er sich.

Zugänge: Jonas Albiez (SV Unteralpfen), Alexander Hierholzer, Jan Körner, Patrick Vögele (alle eigene Junioren), Tobias Brzeski (SV Albbruck, Junioren).

Abgänge: Dennis Brzeski (VfB Waldshut), Jürgen Eckert, Axel Schupp (beide hören auf), Alaa Edin Atalla (Spielertrainer 2. Mannschaft).

Tor: Simon Eckert. – Abwehr: Florian Amann, Marcel Amann, Michael Leber, Moritz Hackenberger, Tobias Brzeski. – Mittelfeld: Alexander Hierholzer, Andreas Geist, Dawid Armanowski, Jan Körner, Marco Holzapfel, Pascal Pecoraro, Jonas Albiez, Manuel Berger. – Angriff: Marco Maier, Patrick Vögele, Denys Martini, Thorsten Gerspach, Stefan Rutschmann. – Trainer: Michael Hägele (pausierte) für Denys Martini und Axel Schupp (Interim).