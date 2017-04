Fußball-Bezirksliga SV Buch müht sich zum 2:0-Sieg

Fußball-Bezirksliga, Hochrhein: SpVgg. Wutöschingen im Angriff zu harmlos. Notarzt-Einsatz sorgt für längere Unterbrechung und beschäftigt Spieler wie Zuschauer.

Fußball Bezirksliga, Hochrhein

SV Buch – SpVgg. Wutöschingen 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 (68./FE) Armanowski; 2:0 (90.+10) M. Maier. – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Z.: 170. – Bes.: 15 Minuten Unterbrechung wegen eines medizinischen Notfalls.

Als Schiedsrichter Holger Trefzer die Partie nach 105 Minuten beendete, galten die ersten Fragen der Bucher Spieler ihrem Trainer. "Wir geht es Matteo?", erkundigten sie sich nach dem Wohl von Matteo Vella, der im Verlauf des zweiten Durchgangs nach einem Schwächeanfall vom Notarzt behandelt und dann ins Spital Waldshut gebracht wurde: "Wir konnten den Gedanken an ihn nie ganz ausblenden", gab Spielführer und Sport-Vorsitzender Denys Martini zu: "Wir haben bis zum Schluss um den Sieg gekämpft – auch für Matteo. Die Punkte haben wir für ihn geholt."

Nicht unverdient, aber letztlich doch glücklich fiel der Sieg für die Gastgeber aus. In einem miserablen Spiel auf einem miserablen Sportgelände entschied der Wille. Das zeigte sich im Vorstoß von Pascal Pecoraro, nach 68 Minuten der den Weg in den Strafraum suchte und prompt über ein Bein fiel. Es war von Patrick Güntert oder von Fabian Kistler – egal. Den Strafstoß versenkte Dawid Armanowski mit seinem ersten Treffer seit seiner Rückkehr vom SV 08 Laufenburg im Winter.

"Mit war klar, dass das erste Tor das Spiel entscheiden wird", brummte Holger Kostenbader, der über mehrere Entscheidungen Trefzers erzürnt war: "Natürlich haben wir verloren, weil wir im Angriff zu harmlos sind. Aber einige seiner Pfiffe waren echt seltsam."

In der viertelstündigen Nachspielzeit – so lang war die Partie wegen des Noteinsatzes unterbrochen – war es dann Marco Maier, der den Schlusspunkt setzte. Nach einem Schuss von Thorsten Gerspach war der nach dem 1:0 für Stefan Rutschmann eingewechselte "Joker" einen Tick vor Dennis Dercho und Torwart Clemens Grabow am Ball – 2:0.

Der erste Sieg des SV Buch im neuen Jahr stellte sich für Martini "genau zum richtigen Moment" ein. "Wir haben jetzt drei happige Gegner vor der Brust. Umso wichtiger sind diese Punkte", wehrte auch Dawid Armanowski im Video-Interview mit dem SÜDKURIER den Gedanken ab, dass die Abstiegsgefahr erledigt sein könnte: "So weit sind nicht noch lang nicht. Aber ich bin zuversichtlich."