SV Buch: Schupp und Martini machen weiter

Fußball-Bezirksliga: Der Tabellensiebte setzt weiter auf seine Sportchefs als Spielertrainer. Matteo Vella unterstützt das Trainerteam. Dawid Armanowski kommt im Winter und Jonas Albiez im Sommer. Moritz Hackenberger trainiert wieder

Fußball-Bezirksliga: – Der Tabellensiebte SV Buch wird auch in der Rückrunde vom kommissarischen Spielertrainer-Duo Denys Martini und Axel Schupp sportlich geführt. Die beiden Sportchefs werden das Team gemeinsam mit Matteo Vella trainieren. Wie Martini bestätigt, wird erst zur neuen Saison 2017/18 ein neuer Trainer kommen. Das Trio hatte die Aufgabe kurz nach Saisonstart übernommen. Der neue Trainer Michael Pecoraro war nach dem 0:1 gegen den SV Herten unter anderem wegen der miserablen Trainingsbedingungen zurückgetreten.

Einziger Neuzugang des SV Buch in der Winterpause ist Rückkehrer Dawid Armanowski. Der 23-Jährige kommt nach einem halben Jahr vom SV 08 Laufenburg zurück. Moritz Hackenberger (20) hat nach seinem Kreuzbandriss wieder mit dem Training begonnen. Erst im Sommer wird Jonas Albiez vom benachbarten A-Kreisligisten SV Unteralpfen zum SV Buch wechseln.

Bis Ende April, so Martini, werde seine Elf die Heimspiele noch beim FC Schachen im Sandparkstadion FC Schachen ausgetragen. Erstes Heimspiel nach der Platzsanierung in Buch soll am 7. Mai gegen den FC Rot-Weiß Weilheim sein.