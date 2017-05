Regionalsport Hochrhein SV Berau sieht sich vor drei "Endspielen"

Fußball-Kreisliga A-Ost: Dorn-Elf testet den neuen Meister FC Geißlingen. Punktgleicher SV Eschbach will beim FC Hochrhein siegen

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) In den letzten drei Saisonspielen wird's vor allem im Abstiegskampf richtig spannend. Der FC Dettighofen und SV Unteralpfen klammern sich noch am Strohhalm. Sie wollen ihre minimale Chance nutzen. Eng wird's im Kampf um den rettenden zwölften Platz. Im Moment ist davon auszugehen, dass dem Tabellendreizehnten Abstiegsspiele gegen den West-Konkurrenten blühen. Da muss der SV Berau noch zittern. Gegen Meister FC Geißlingen haben die Berauer eine schwere Aufgabe.

"Die Abstiegsspiele wollen wir natürlich vermeiden, aber wir müssen mit allem rechnen", sagt Beraus Trainer Theo Dorn vor den entscheidenden Partien gegen den Meister, den FC Hochrhein und beim FC Grießen. Dorn: "Ich rechne damit, dass es sich am letzten Spieltag entscheidet, ob wir noch eine Woche dranhängen müssen." Der Trainer spricht von drei Endspielen. "Wir müssen Gas geben, die Mannschaft muss den Sieg wollen. In Eschbach hat zuletzt die Einstellung nicht gestimmt", erklärt Dorn, "die Jungs müssen sich noch mal reinhängen." Seine Elf hat es in der eigenen Hand. "Mit zwei Siegen wären wir durch", so der Trainer weiter. Mit einem Dreier beim FC Hochrhein möchte der SV Eschbach seine Chance wahren, um am Ende über dem berühmten Strich zu bleiben.