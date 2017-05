Regionalsport Hochrhein SV BW Murg will nochmals nachlegen

SV BW Murg will nochmals nachlegen

Fußball-Kreisliga A-Ost: Nach Sieg gegen SV Eschbach nun gegen SV Unteralpfen. FC Hochrhein spielt beim FC Schlüchttal

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Bei vier Bezirksliga-Absteigern müssen der Tabellendreizehnte der A-Ost und -West in zwei Spielen gegeneinander antreten und den siebten Absteiger ermitteln. Stand heute müsste der SV Eschbach in die "Verlängerung". Der SV Unteralpfen, FC Dettighofen und SV Stühlingen haben es schwer, die Abstiegsplätze noch zu verlassen.

Im Kampf um Platz zwei wird es richtig spannend. Nach der ersten Niederlage des FC Schlüchttal nach zwölf Siegen in Folge sind die Teams oben wieder etwas näher zusammengerückt. Selbst der FC Hochrhein, der sich nach dem 3:4 gegen den SV Albbruck schon abgeschrieben wähnte, hat noch eine Chance. Er kann den Abstand am Samstag mit einem Sieg beim FC Schlüchttal auf drei Punkte verkürzen.

Mit dem 3:1 am Mittwoch im Nachholspiel gegen den SV Eschbach hat sich auch der SV BW Murg wieder ins Gespräch gebracht. Doch Trainer Sven Oertel will zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr über Platz zwei reden: "Wer gegen den SC Lauchringen und beim Tabellenletzten FC Dettighofen verliert, hat es nicht verdient, Zweiter zu werden. Wir schauen, dass wir den nächsten Dreier holen, dann geht's weiter." Die Oertel-Elf hat am Samstagabend den SV Unteralpfen zu Gast.

Aussichtsreicher Verfolger des FC Schlüchttal ist der SV 08 Laufenburg II, der gegen den SC Lauchringen antritt. Doch nach Lage der Dinge steigt die "Erste" in die Bezirksliga ab. Damit wären für die Reserve der Null-Achter die Aufstiegsduelle ohnehin tabu.