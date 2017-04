Regionalsport Hochrhein SV BW Murg tut sich lange schwer

Oertel-Elf erkämpft sich einen mühsamen 2:1-Erfolg gegen den FC Hochrhein. Michele Campagna trifft in seinem ersten Spiel für seinen neuen Verein zum Sieg

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Trainer Sven Oertel vom SV BW Murg rannte wild gestikulierend an der Seitenlinie auf und ab, bis Schiedsrichter Artur Schütz (Wehr) die Partie endlich abpfiff. Seine Elf musste hart kämpfen um den 2:1-Erfolg gegen den bis zum 1:1 gut formierten FC Hochrhein. Der Held des Spiels war Neuzugang Michele Campagna. Er traf in seinem ersten Punktspiel für seinen neuen Verein zum ersten Mal und brachte den Sieg.

"Ja, es war Nerven aufreibend", gestand Oertel. 70 Minuten lang sah es nicht nach einem Sieg seiner Elf aus. Sie tat sich gegen die kompakte Gästeelf schwer. Die Murger waren mehr in Ballbesitz. Doch zumeist kreiste der Ball hinten von der einen zur anderen Seite. Die Ideen fehlten. Innenverteidiger Jannik Haiss hatte nicht umsonst die meisten Ballkontakte. Abgesehen von ein paar "Minichancen" in der Anfangsphase kam vom SV BW Murg offensiv nicht viel.



"Wir haben es in der ersten Hälfte nicht verstanden, uns gegen den kompakten Gegner Chancen zu erarbeiten. Wir haben viel zu viele lange Bälle gespielt", erklärte Oertel. Die landeten oft in der dicht gestaffelten FCH-Abwehr um Chef Thomas Wehrle, der mit Andreas Rutschmann in der Mitte alles abräumte. Oertel: "Bei den großen Abwehrspielern hast Du keine Chance mit langen, hohen Bällen." Dann gab's die kalte Dusche: Die Gäste konterten schnell, der eingewechselte Nico Maier (56.) zog ab. Der Ball schlug links unten im Murger Tor ein.

Es brauchte die Schützenhilfe der Gäste, damit der Knoten bei Oertels Team platzte. Patrick Bergdorf vertändelte den Ball, Gökalp Uyar (70.) erkämpfte sich die Kugel und hatte freie Bahn – 1:1. Es kam noch besser. Nur zwei Minuten später patzte Marius Risch, und der ansonsten eher unauffällige Campagna bekam seinen Auftritt – 2:1. "Wir müssen einfach geduldig spielen, gegen tief stehende Mannschaften. Das haben wir in der ersten Hälfte nicht getan", resümierte Oertel. Das Plus sah er in seiner starken Ersatzbank: "Im Moment haben wir die Qualität. Das waren vielleicht die zehn Prozent mehr." Er mahnte trotz seiner Freude über den Sieg: "Es war ein Schritt, mehr nicht. Es gab noch genug, was falsch gelaufen ist."

Das Konzept des FC Hochrhein wäre fast aufgegangen. Die Gäste spielten betont defensiv und warteten an der Mittellinie auf ihre Chance. "Darauf haben wir spekuliert. Wir wollten defensiv gut stehen, und das haben wir eigentlich souverän gemacht", sagte FCH-Trainer Andreas Bauhuber, "und dann kommt dieser Bock." Damit hätte er fast schon alles zum Spiel gesagt. Er ärgerte sich am Ende. Vom Lob des Gegners wollte er nichts wissen: "Dafür können wir uns nix kaufen." Seine Elf verlor das vierte Spiel in Folge. Zumindest fand Bauhuber noch eine positive Seite: "Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung." Auch er sprach von einem Schritt nach vorne. Der Unterschied: Der FC Hochrhein ging – diesmal etwas unglücklich – wieder leer aus.

"Ich hatte schon ein bisschen Druck"

Im Winter wechselte Michele Campagna (26) von der Spvgg. Brennet zum SV BW Murg. Nach seiner Verletzung machte er sein erstes Pflichtspiel für die Blau-Weißen.

Michele, wie kam es zum Wechsel zum SV BW Murg?

Hauptsächlich wegen des Trainers. Ich war mit Salvatore Spano nicht auf einer Wellenlänge. Es sind einige Dinge vorgefallen. Eigentlich wollte ich in der Rückrunde nicht mehr spielen. Sven Oertel hat dann mit mir geredet.

Wie gefällt's Ihnen im neuen Verein?

Ich fühle mich sehr wohl hier. Wir haben ein tolles Team, eine super junge Truppe und eine super Kameradschaft.

Sie haben das erste und gleich entscheidende Tor für die Murger geschossen. Wie fühlen Sie sich?

Das entscheidende Tor zu schießen, ist immer klasse, richtig super. Es hat mich schon genervt, dass ich vier, fünf Wochen nicht gespielt habe. Im ersten Spiel habe ich ein bisschen Druck gespürt.

Ansonsten hatten Sie nicht so viele gute Szenen. Wie sehen Sie das?

Stimmt. Es war fast die einzige Chance im 16-er. Alles andere waren Aktionen im Mittelfeld.

Was haben Sie noch vor mit dem Team?

Zunächst einmal habe ich für die nächste Saison schon zugesagt. Wir stehen nicht schlecht. Platz zwei wäre drin. Im Moment wollen wir uns noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen.