Regionalsport Hochrhein SV BW Murg setzt sich selbst nicht unter Druck

Fußball-Kreisliga A-Ost: Mannschaft von Trainer Sven Oertel erwartet den SC Lauchringen. FC Schlüchttal will seine Siegesserie gegen SV Eschbach fortsetzen. Verfolgerduell zwischen SV 08 Laufenburg II und FC Hochrhein

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Mit großen Schritten marschiert der FC Geißlingen in Richtung Bezirksliga. Spannend bleibt der Kampf um Platz zwei.

Härtester Widersacher der Klettgauer ist jetzt auf Rang zwei der FC Schlüchttal. Nach wie vor im Rennen sind der SV 08 Laufenburg II, SV BW Murg, SV Rheintal und FC Hochrhein.

Platz zwei ist kein Muss für den SV BW Murg. Trainer Sven Oertel nimmt auch nach der positiven Entwicklung seines Teams vor der Partie gegen den SC Lauchringen morgen Abend keine Kurskorrektur vor: "Wir haben gesagt, wir wollen einen Platz zwischen eins und fünf. Wir sind im Soll. Alles andere sehen wir, wenn die Saison zu Ende ist." Mit der Rückrunde ist er bisher hoch zufrieden. Seine Elf ist nach der Winterpause immer noch unbesiegt. Pauschal erklärt der Trainer: "Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel. Wir wollen noch so viele Punkte wie möglich holen." Sein Fokus richtet sich vor allem auf die Heimspiele. Oertel: "Wir spielen gegen den SC Lauchringen unser Spiel und wollen die drei Punkte." Die Blau-Weißen können morgen aus dem kompletten Kader schöpfen.

Der FC Schlüchttal will seine unglaubliche Serie gegen den SV Eschbach fortsetzen. Die Chancen sind gut, obwohl der SV Eschbach sich beim 3:1 in Unteralpfen zuletzt gut erholt zeigte. Die Schlüchttaler haben bis jetzt elf Spiele in Folge gewonnen, sind zwölf Mal unbesiegt. Sie starteten mit dem 3:1 beim SC Lauchringen am 30. Oktober ihre Serie. Jetzt lockt Platz zwei und die Aufstiegsspiele. Die Elf des Trainerduos Felix Blatter und Nino Betz strotzt vor Selbstbewusstsein.

Im direkten Duell im Kampf um Platz zwei stehen sich der SV 08 Laufenburg II und der FC Hochrhein gegenüber. Wer verliert, dürfte draußen sein.