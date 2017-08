Fußball SV BW Murg hätte gern den Hotzenwald-Pokal

Beim 31. Hotzenwald-Cup des FC Schachen besiegen die Murger trotz zweimaligem Rückstand im Finale den SV Buch mit 3:2. Bei der Siegerehrung fehlt der begehrte Pott, doch Pokalverteidiger VfB Waldshut liefert umgehend nach

Fußball: – Herbert Gerteiser wäre nicht Herbert Gerteiser, wenn er nicht immer eine gute Idee hätte. Bei der Siegerehrung am 31. Hotzenwald-Cup seines FC Schachen stand der Turnierchef zwar mit Bürgermeister Stefan Kaiser aber ohne den begehrten Pokal vor den Mannschaften. Der letztjährige Sieger, VfB Waldshut, hatte schlichtweg vergessen, den "Pott" wieder mitzubringen. Also machte Gerteiser kehrt, holte den schönsten Pokal aus dem Schachener Trophäenschrank und "lieh" ihn für die Siegerehrung dem SV BW Murg. Die Waldshuter, Dritter nach einem 7:3 gegen den SV Dogern, versprachen, den Pokal schnellstens an die Murger weiterzugeben.

SV Buch – SV BW Murg 2:3 (2:1). – Tore: 1:0 (1.) Dawid Armanowski, 1:1 (40.) Gökalp Uyar, 2:1 (43.) Jan Körner, 2:2 (65.) und 2:3 (78.) beide Michele Campagna. – SR: Christian Kühn (Bad Säckingen). – Die junge von Bekim Krueziu betreute Murger Elf hatte sich auf dem gut bespielbaren Terrain in Schachen den Pokal im Finale redlich verdient. Nach wenigen Sekunden lagen sie hinten, weil Armanowski BW-Torwart Simon Blakowski mii einem Distanzschuss überrascht hatte. Zwar glichen die Murger durch den Turnier-Torschützenkönig Gökalp Uyar aus, doch die Freude währte nur Per Kopfball brachte Youngster Jan Körner die Bucher noch vor der Pause wieder in Führung.

Der Bezirksligist hatte bis dahin den Ausfall etlicher Stammspieler, die an der Hochzeit von Sportchef Axel Schupp weilten, gut verkraftet. Nach dem Wechsel ging der Mannschaft allerdings etwas die Puste aus. Jetzt bestimmten die Blau-Weißen das Geschehen, der Ausgleich war nur eine Frage der Zeit. Nach einer feinen Einzalaktion von Modo Mbye drückte Michele Campagna den Ball nach 65 Minuten über die Linie. Das drohende Elfmeterschießen wendeten erneut Campagna und Mbye ab, als sie beim Gestocher im Torraum blitzschnell reagierten und Campagna das 3:2-Siegtor markierte.

SV Dogern – VfB Waldshut 3:7 (1:1). – Tore: 1:0 (23.) Kevin Mamaj, 1:1 (27./FE) Daniel Kasav, 1:2 (47.) und 1:3 (54.) beide Tim Birkenheier, 1:4 (56.) Adam Baiz, 1:5 (62.) Tim Birkenheier, 2:5 (65./FE) Johannes Albiez, 2:6 (67.) Daniel Kasav, 3:6 (76.) Fatih Özkurt, 3:7 (78.) Damian Granacher. – SR: Ünal Erbezci (Lauchringen). – Bis zur Pause hielt der SV Dogern noch mit, danach aber brach der Widerstand innerhalb neun Minuten zusammen.