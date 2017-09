Fußball-Bezirksliga SV 08 Laufenburg wartet fast 32 Jahre

Fußball-Bezirksliga: So lange liegt das letzte Punktespiel der Null-Achter gegen den SV Jestetten zurück. Vorgezogene Partie am Dienstagabend im Waldstadion

Fußball-Bezirksliga: – Selten ist der SV Jestetten so gut in die Bezirksliga gestartet. Zwei Siege und zwei Unentschieden hat die Elf von Trainer Michele Masi auf dem Konto. Im vorgezogenen Spiel, heute, 19.30 Uhr, beim SV 08 Laufenburg, bleibt abzuwarten, wie die Jestetter die unfreiwillige Pause vom vergangenen Wochenende verkraftet haben. Wegen eines Wolkenbruchs war der Platz beim SV Buch kurz vor dem Anpfiff unbespielbar geworden.

Der SV 08 Laufenburg hingegen schoss sich beim 3:1 gegen den FC Wittlingen so langsam in die Spur. Mit nunmehr zwei Siegen aus vier Spielen scheint die Elf von Trainer Michael Wasmer in der Liga angekommen zu sein und hat sich die kritischen Worte des Trainers zu Herzen genommen.

Das letzte Duell liegt 32 Jahre zurück. Reinhold „Poldi“ Malzacher traf am 7. Dezember 1985 doppelt – zum 2:0-Sieg der Laufenburger in der Landesliga.