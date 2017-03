SV 08 Laufenburg unter großem Druck

Auf dem Kunstrasenplatz im Laufenburger Waldstadion steigt am Samstag um 16 Uhr das Landesliga-Derby der Null-Achter gegen den FSV Rheinfelden. Für die Mannschaft von Trainer Norbert Schneider ist die Partie fast schon ein "Abstiegs-Finale"

Fußball-Landesliga: (gew) Mit dem Rücken zur Wand steht der SV 08 Laufenburg (15.) im Derby am Samstag um 16 Uhr gegen den FSV Rheinfelden (12.). Den Gastgebern fehlen schon fünf Punkte auf den ersten Nichtabstiegsplatz, der von den Gästen eingenommen wird. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz, da der Hauptplatz von der Stadt gesperrt worden ist.

Die 0:1-Niederlage beim FC Emmendingen im ersten Spiel nach der Winterpause hat die Null-Achter noch tiefer in den Abstiegssog gerissen. Trainer Norbert Schneider, der in seiner Arbeit bis Saisonende von Stefan Scheuble unterstützt wird, war aber nicht enttäuscht. "Einsatz und Disziplin haben gestimmt. Ein individueller Fehler hat uns einen Punkt gekostet", so Schneider, der weiß, dass die Partie gegen den Nachbarn aus Rheinfelden so gut wie ein "Abstiegs-Endspiel" ist.



"Mit diesem Druck müssen wir umgehen", ist Schneider trotz der prekären Tabellensitutation guter Dinge. "Wir freuen uns alle auf dieses Spiel. Der Druck motiviert uns zusätzlich", sagt der Trainer, der fast mit seiner Stammformation antreten kann. Nur Matthias Feldmann wird verletzungsbedingt fehlen. Torjäger Sandro Knab, der noch nicht hundertprozentig fit ist, wird wohl auf der Bank sitzen. Das Tor wird wieder Neuzugang Ersin Durmaz hüten. Sebastian Waßmer ist bis auf weiteres hinter ihm die Nummer Zwei.

Der FSV Rheinfelden feierte vor einer Woche einen 4:1-Sieg gegen die SG Wasser-Kollmarsreute. Das neue Trainer-Duo mit Anton Weis und Marc Jilg kann für das Derby wieder mit Keeper Dany Quintero rechnen, der zum zweiten Mal Vater geworden ist und zuletzt gefehlt hat. Ausfallen wird nur Besart Cibukciu (Zahn-OP). In der Vorrunde gelang den Rheinfeldern ein 3:2-Sieg zu Hause. Am Samstag wollen die Rheinfelder nachlegen. "Sechs Punkte aus den nächsten beiden Spielen sind unser Ziel", sagt Weis. In einer Woche folgt die Partie gegen Schlusslicht FC Zell.