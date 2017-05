Fußball-Landesliga SV 08 Laufenburg steigt sicher ab

Fußball-Landesliga: 1:2-Niederlage beim TuS Efringen-Kirchen. Rebländer hoffen noch auf den Aufstieg des SV Kirchzarten

Fußball Landesliga

TuS Efringen-Kirchen -

SV 08 Laufenburg

2:1 (0:0)

Tore: 1:0 (70.) Flad; 2:0 (85.) Wechlin; 2:1 (90.) Knab. – SR: Markus Sester (Renchen). – Z.: 300.

Jetzt ist es sicher: Der SV 08 Laufenburg steigt in die Bezirksliga ab. Durch die Niederlage im letzten Saisonspiel beim TuS Efringen-Kirchen rutscht das Team von Trainer Norbert Schneider doch noch auf den drittletzten Platz ab, was den direkten Abstieg bedeutet. Die Rebländer dürfen als Viertletzte noch darauf hoffen, dass sich Vizemeister SV Kirchzarten in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga durchsetzt.

Die Null-Achter trugen die Niederlage mit Fassung. Sie hatten trotz arger personeller Nöte nicht auf ein Unentschieden spekuliert, was gereicht hätte, den viertletzten Platz zu verteidigen. Im Gegenteil: Sie gingen offensiv zu Werke. Das gab auch Thomas Hauser, Trainer der Gastgeber, zu: "Der SV 08 Laufenburg hatte vor der Pause mehr Chancen." Es nützte am Ende nichts: Hauser hatte ein glückliches Händchen bei seinen Auswechslungen, da zwei neue Spieler – Michael Flad und Max Wechlin – für das 2:0 sorgten.

Der Beginn der Partie war typisch für die gesamte Saison. Schon nach zehn Minuten musste Giuseppe Ferrara verletzt vom Platz und anschließend ins Krankenhaus. Er hat sich drei Rippen gebrochen. Für ihn kam Michael Weinert. "Das war ein Spiegelbild der gesamten Saison", sagte auch Trainer Schneider, der seinem Team aber ein Lob zollte: "Alle haben super gekämpft und alles abgerufen. Ich kann niemandem einen Vorwurf machen."

Etwas überrascht waren die Gäste, dass die Partie trotz guter Bedingungen auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen wurde. "Wir informieren als Heimmannschaft unsere Gegner, wenn wir auf den Kunstrasen ausweichen müssen. Wir wussten aber nichts von einer Verlegung", sagte Schneider, schränkte aber ein: "Das soll keine Entschuldigung für unsere Niederlage sein."

Die erste Chance in der Partie hatten die Gastgeber, doch der überragende Ersin Durmaz im Laufenburger Tor parierte einen Kopfball von Jochen Bürgin (2.). Fünf Minuten später scheiterte dafür Giovanni Tardo auf der Gegenseite aus spitzem Winkel nur knapp. Tardo war es auch, der aus halblinker Position nach 25 Minuten Jörg Bürgin prüfte. Der TuS-Keeper war noch mit den Fingerspitzen dran, so dass der Ball knapp am Pfosten vorbei trudelte.

Nach dem Wechsel stand Durmaz im Tor der Gäste zwei Mal im Blickpunkt: Das erste Mal parierte er gegen Fabio Kammerer, kurz darauf gegen den völlig freien Jonathan Arnold. Aber auch die Gäste hatten ihre Chancen. So traf der angeschlagene Kapitän Christoph Mathis mit einem Freistoß nur die Latte. In der 70. Minute tauchte Michael Flad frei vor Durmaz auf und traf zur Führung für die Platzherren. Als dann auch noch Max Wechlin fünf Minuten vor dem Ende auf 2:0 erhöhte, schien alles klar zu sein.

In der Schlussminute verkürzte Sandro Knab mit einem Schuss aus der Drehung nochmals auf 1:2, doch schaukelten die Rebländer den knappen Sieg über die Zeit.

SV 08 Laufenburg: Durmaz – Zölle, Bouhouch, Vutek – Seidita, Tardo, Mathis, Scherzinger (60. Widmann), Ferrara (10. Weinert) – Knab, Halili.

Frank Rudigier, Spielbetriebsleiter des SV 08 Laufenburg:

"Wir werden nächste Saison in der Breite besser aufgestellt sein"

Schon längere Zeit hat sich Frank Rudigier (35) als Spielbetriebsleiter des SV 08 Laufenburg um den Kader seiner Mannschaften für die nächste Runde gekümmert. Nach der Niederlage des SV 08 am letzten Spieltag beim TuS Efringen-Kirchen wissen Verantwortliche und Spieler des Vereins auch sicher, wohin die Reise der ersten Mannschaft geht: in die Bezirksliga.

Frank, jetzt ist der Abstieg des SV 08 Laufenburg perfekt. Die Chancen auf den Ligaverbleib waren schon vor der Partie klein. Ist die Enttäuschung groß?

Wir wollten den direkten Abstieg am heutigen Tag schon vermeiden.

Woran lag es denn nun?

Wir hatten viel Verletzungspech in der Rückrunde. Unsere Mannschaft hat die Qualität, in der Landesliga zu bestehen, aber wir haben diese Qualität nicht ausgeschöpft. Klar ist, dass die Tabelle über 30 Spieltage nicht lügt. Über die ganze Saison gesehen ist der Abstieg verdient.

Immer wieder mussten Spieler aus der Reservemannschaft in der „Ersten“ aushelfen. Können wir Veränderungen für die neue Runde erwarten?

Positiv ist, dass fast alle Spieler aus der ersten Mannschaft für die kommende Saison zugesagt haben. Nur Marco Weimann wird nach drei Jahren zum FC Wallbach zurück kehren und Giovanni Tardo wird sich CSI J.R. Laufenburg anschließen.

Was ist mit Torjäger Sandro Knab?

Seine Entscheidung ist noch offen. Sicher ist aber, dass Bujar Halili uns zugesagt hat. Auch unser Torwart Ersin Durmaz wird uns nicht verlassen. Sein Pass bleibt bei uns. Er ist privat sehr eingespannt, würde uns in Notfällen aber noch zur Verfügung stehen.

Wer stößt neu in den Kader?

Schon seit über einem Monat steht fest, dass Innenverteidiger Renè Kutschki vom VfB Waldshut und Mittelfeldspieler Lukas Semmler vom SV BW Murg zu uns wechseln werden. Jetzt stehen weitere Neuzugänge fest. Zu uns kommen Arber Islami und Patrick Braun vom FC RW Weilheim sowie Matteo Mäder, Kevin Lajthia und Emanuel Esser vom VfB Waldshut.

Das sind viele junge Spieler.

Ja. Wir wollen aber auch darauf achten, dass aus unserem eigenen Nachwuchs auch wieder mehr Spieler in unsere Aktivmannschaften nachrücken. Ziel ist, in der nächsten Saison auch in der Breite besser aufgestellt zu sein.

Veränderungen gibt es auch auf den Trainerpositionen.

Klar ist schon länger, dass Reserve-Trainer Michael Wasmer die „Erste“ übernehmen wird. Sein Co-Trainer wird Marc Schikowski sein. Für die Reserve sind Thomas Scherzinger und Fabio Cocuzza zuständig. Was die Trainerpositionen angeht, hoffen wir künftig wieder auf mehr Konstanz.