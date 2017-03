SV 08 Laufenburg schafft noch ein Remis

Torjäger Sandro Knab wird kurz vor Schluss eingewechselt und trifft nach zwei Minuten zum 3:3-Endstand. FSV Rheinfelden gibt im Landesliga-Derby beim SV 08 Laufenburg einen 3:1-Vorsprung zur Halbzeit noch ab

Fußball Landesliga

SV 08 Laufenburg -

FSV Rheinfelden

3:3 (1:3)

Tore: 1:0 (2.) Halili; 1:1 (12.) Smailji; 1:3 (28.) Kittel; 1:3 (44.) Stangl; 2:3 (57./FE) Halili; 3:3 (84.) Knab. – SR: Raphael Faller (Buchenbach). – Z.: 250.

Langeweile gab's in diesem Derby nicht: Was beide Mannschaften auf dem Kunstrasen im Waldstadion boten, war kompromissloser Offensivfußball.

Den Zuschauern wurde es jedenfalls nicht langweilig. Der SV 08 Laufenburg, der in dem Abstiegsduell noch stärker unter Druck stand, bewies nach einer miserablen Abwehrleistung in der ersten Hälfte und einem 1:3-Rückstand nach der Pause Moral und rettete sich zum Remis. Und wer war der Retter? Der noch angeschlagene Sandro Knab wurde in der 80. Minute eingewechselt und traf nach nicht einmal zwei Minuten mit einem noch abgefälschten Schuss zum 3:3-Endstand.

Das war von Beginn an nichts für schwache Nerven. Schon in der 2. Minute gingen die Gastgeber durch einen Fallrückzieher von Bujar Halili in Führung. Die Freude währte nicht lange. Asip Smailji nutzte in der 12. Minute einen kapitalen Fehler des Laufenburger Neuzugangs Fayik Onurlu zum Ausgleich. Die gesamte Abwehr der Null-Achter sah auch bei den beiden folgenden Gegentoren nicht gut aus: Nach knapp einer halben Stunde nutzte der Rheinfelder Vincent Kittel die Verwirrung und brachte die Gäste in Führung. Zunächst scheiterte er an Keeper Ersin Durmaz, im zweiten Versuch brachte er den Ball über die Linie. Kurz vor der Pause erhöhte Jeremy Stangl nach einer Flanke von Marco Beltrani per Kopf auf 3:1. Die Führung war verdient, hatten die Gastgeber doch nur eine Chance, als der ansonsten quirlige Giuseppe Ferrara den Ball nicht richtig traf.

Der Laufenburger Trainer Norbert Schneider muss die richtigen Worte in der Kabine gefunden haben. Wie verwandelt kamen die Spieler auf den Platz. Zunächst traf Bouhouch nur die Latte (47.). Auf der Gegenseite parierte Durmaz gegen Kittel (51.) und Smailji traf die Latte (55.). Nachdem Bujar Halili einen Foulelfmeter zum 2:3-Anschluss verwandelt hatte (57.), machten die Gastgeber ordentlich Druck. Vadim Herz, der das Rheinfelder Tor für Stammkeeper und "Frisch-Vater" Dany Quintero hütete, entschärfte einen Kopfball von Francesco Seidita, Felix Zölle scheiterte knapp mit einem Freistoß. Der verdiente Ausgleich für die Null-Achter ließ lange auf sich warten. Sandro Knab – kurz zuvor eingewechselt – erlöste sein Team acht Minuten vor dem Ende mit seinem Treffer zum 3:3. Beide Teams gaben sich mit dem einen Punkt nicht zufrieden und boten bis zum Ende beste Unterhaltung. Baumgartner und Beltrani vergaben in der Schlussminute eine Doppelchance für die Gäste. Halili und Knab verpassten in der Nachspielzeit bei ihrer Doppelchance den Sieg für die Platzherren.

Der Rheinfelder Spielertrainer Anton Weis konnte mit dem einen Punkt leben. "Schießen wir das vierte Tor, hätten wir gewonnen. Aber der SV 08 Laufenburg hat nach der Pause gedrückt und war besser. Das Remis ist gerecht."

Dagegen konnte SV 08-Trainer Norbert Schneider mit dem Remis nicht glücklich sein. "In der ersten Hälfte hat uns der Schiedsrichter zwei klare Foulelfmeter versagt", ärgerte er sich, gab aber auch zu: "Unser Abwehrverhalten war schlecht." Einen Schuldigen wollte er aber nicht nennen. "Ich habe zu Fayik Onurlu und den anderen volles Vertrauen. " Entschädigt wurde Schneider in der zweiten Hälfte: "Da haben wir auch mehr Zweikämpfe gewonnen und Moral bewiesen. Der Punkt ist zu wenig. Bis auf die Aussetzer vor der Pause waren wir die bessere Mannschaft."

SV 08 Laufenburg: Durmaz – Zölle, Vutek, Onurlu, Späthe (50. Schmid) – Halili, Bouhouch (82. Knab), Kapidzija, Lerch (34. Tardo) – Ferrara (46. Sevda), Seidita.

FSV Rheinfelden: Herz – Marra, Polat, Schreiner, Beltrani (90.+1 Salli) – Weis, Rueb, Kittel, Smailji (80. Wewiorski), Baumgartner – Stangl.

